von SK

Laut der Polizei geschah der Unfall am Mittwoch gegen 5.45 Uhr. Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist laut der Mitteilung rückwärts in die Industriestraße gefahren und hat in Fahrtrichtung Goethestraße gehalten. Ein 42 Jahre alter Transporter-Fahrer parkte vom gegenüberliegenden Parkplatz rückwärts ebenfalls auf die Straße aus. Er prallte gegen das dort bereits stehende Auto des 27-Jährigen. Verletzt wurde laut der Mitteilung niemand.