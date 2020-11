Am Volkstrauertag, der in diesem Jahr auf Sonntag, 15. November, fiel, legte Bürgermeister Rainer Stolz in Stockach vor dem Kriegerdenkmal Kränze nieder. Eine Gedenkfeier musste Corona-bedingt abgesagt werden. Wie Rainer Stolz mitteilt, hatte ihn das Überwindung gekostet.

Er halte diesen Gedenktag für unverzichtbar. „Es geht dabei ja nicht alleine darum dem schweren Leid der Kriegsopfer und Hinterbliebenen aller Nationen zu gedenken“, teilt er mit. „Vielmehr betrifft es alle Opfer von Gewalt.“ Es sei noch nicht gelungen, sicherzustellen, „dass Meinungsverschiedenheiten nicht mit Gewalt gelöst werden können, sondern dadurch nur neue Gewalt und neues Leid hervorgerufen wird.“ Auch mit solchen Gedenkstunden müsse dieser Teufelskreis durchbrochen und die Aktualität des Themas deutlich gemacht werden.