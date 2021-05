Trotz aller Änderungen ist die Arbeit des ehrenamtlichen Helferteams rund um Kreisseniorenrats-Mitglied Albert Blässing bei der Suche nach Impfterminen nicht einfacher geworden. „Seit drei Wochen geht eigentlich nichts mehr“, sagt Cornelia Giebler, die zu der Gruppe gehört.

Erst im April berichtete das Team

von der aufwendigen und mühsamen Suche nach Impfterminen für jene, die mit der Vereinbarung selbst überfordert sind. Wie die Löwen kämpfe man um die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Termine, sagte er damals, notfalls sei man auch nachts im Einsatz gewesen, um einen davon zu ergattern.

Grund sei, dass mittlerweile immer mehr Personen zum Impfen zugelassen werden. An sich gut – aber es fehle nach wie vor an Impfterminen in der Region. Nicht nur in Singen, sondern auch in anderen Impfzentren wie Tuttlingen, Ulm oder Freiburg seien nur sehr schwer Termine zu bekommen, sagt Albert Blässing: „Du hast in fast allen Zentren nicht einmal mehr die Möglichkeit, dich anzumelden, um einen Code zu bekommen.“ Und finde man doch einmal freie Termine, werde an diesen oftmals Astrazeneca verimpft – den Impfstoff wollen aber viele nicht haben. Dem Helferteam seien dann die Hände gebunden.

Das Team steht auch weiter bereit

Weitermachen wollen die Ehrenamtlichen momentan trotzdem noch. Wer über 70 Jahre alt ist, der könne sich nach wie vor beim Landratsamt auf einer Liste eintragen lassen – mittlerweile auf eigene Faust und digital. Cornelia Giebler will denen, die Hilfe dabei brauchen, aber notfalls zur Hand gehen.

Und die Helfer seien auch bereit, nach wie vor für Personen unter 70 aktiv werden, wenn Schwierigkeiten mit der Terminvereinbarung haben. Allerdings bitten sie ausdrücklich darum, dass man ihnen Bescheid gibt, wenn man anderweitig schon einen Termin bekommen habe. Das sei in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen und sei ärgerlich.

Eine Besserung der Situation erhofft sich Albert Blässing von den Impfungen durch die Hausärzte und – wenn es dann so klappt – ab Juni auch durch die Betriebsärzte. „Dann wird etwas vorangehen“, glaubt er. „Das gibt einen riesigen Sprung.“

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text entstand, ehe am Mittwoch eine erneute Änderung zum Impfen bei den Hausärzten publik wurde.