Der Impfstoff von Novavax wird zum Wochenende im Landkreis Konstanz ankommen. Am kommenden Sonntag, 6. März, findet im Impfstützpunkt Stockach von 10 bis 17 Uhr ein erster Impftag mit dem Totimpfstoff statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Termine können bereits gebucht werden über das Portal www.etermin.net/impfen-kn oder über das Anmeldetelefon (07771) 802-353.

Der Impfstützpunkt Stockach bietet zudem weitere Impftage für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an. Diese sind am Sonntag, 6. März, sowie in der nächsten Woche am 8., 10. und 12. März.

Der Eingang zum Stockacher Impfstützpunkt | Bild: Löffler, Ramona

Die nächsten Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna finden am 3., 5., 8., 10. und 12. März, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr statt. Auch für diese Impfungen ist eine elektronische oder telefonische Terminbuchung unter den genannten Kontaktadressen möglich. Es ist aber auch möglich, eine mRNA-Impfung ohne Termin zu erhalten.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass danach die Anzahl der Impftermine nochmals reduziert wird. Zwischenzeitlich wird die zweite Auffrischungsimpfung (Booster) für Menschen im Alter von über 70 Jahren angeboten. Voraussetzung ist, dass die erste Auffrischungsimpfung mindestens drei Monate zurückliegt.