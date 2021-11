von Maximilian Bäumer, Džana Halilovic, Fabienne Hoefer und Alina Vetter

Wie findet ihr den Projekttag?

Robin Hahn: Ich finde den Projekttag toll. Ich habe viele kreative Projekte in den Klassen gesehen und es ist mal eine Abwechslung zum normalen Unterrichtsalltag.

Jonas Strittmatter: Der Projekttag sieht ganz spannend aus, denn überall passiert etwas. Überall kann ich etwas fotografieren.

Anja Konzept: Ich persönlich finde es toll, dass die Schülerinnen und Schüler viele verschiedene Projekte machen können, wie zum Beispiel die Gestaltung des Kiosks.

Jonas Strittmatter | Bild: Famile Strittmatter

Was haltet ihr vom Schulkiosk?

Hahn: Es ist super, dass es wieder einen Schulkiosk gibt. Außerdem wird er von den Schülern geführt, was etwas sehr Besonderes ist.

Konzept: In meinen Augen stärkt es die Gemeinschaft an der Schule, dass die Schülerinnen und Schüler den Kiosk selbst organisieren.

Jonas, man sieht dich nur mit Kamera. Was hat es damit auf sich?

Strittmatter: Da ich Mediendesigner an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg studiere, wurde ich von der Schulleitung des BSZ-Stockach gefragt, ob ich den Projekttag mit der Kamera begleiten und Fotos sowie Videos für die neue Webseite machen könnte.

Das heißt, du bist hier beruflich tätig?

Strittmatter: Genau, zwar sind meine eigentlichen Einsatzgebiete Logos und die Gestaltung im Print Bereich, jedoch widme ich mich auch der Foto- und Videografie, betreibe meine eigene Webseite und mache mich gerade selbstständig. Wenn man dann auch noch einen Auftrag von der ehemaligen Schule bekommt, freut man sich natürlich.

Robin Hahn | Bild: Jonas Strittmatter

Wie ist es bei euch, Anja und Robin, was führt euch heute hierher und was macht ihr inzwischen?

Hahn: Ich bin eigentlich bei fast allen größeren Projekten an der Schule vertreten. Auch am diesjährigen Karrieretag habe ich gemeinsam mit anderen ehemaligen Schülerinnen und Schüler unseren Werdegang nach dem Abschluss vorgestellt und wir haben Fragen der neuen Schülergeneration beantwortet. Neben meiner Arbeit bei einer Kämmerei studiere ich im Moment Wirtschaftsrecht an der Hamburger Fernhochschule. Den Projekttag besuche ich einfach nur als Gast.

Konzept: Ich komme für Aktionen immer wieder an die Schule, wenn es darum geht, dass auch ehemalige Schüler zu Wort kommen. Ich studiere Elektromobilität und arbeite nebenbei als Hilfswissenschaftlerin bei einem Professor. Durch die Arbeit bekomme ich spannende Einblicke, denn ich darf im Labor Versuche mit einem Elektrofahrzeug machen.