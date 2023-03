Der Vorsitzende Erwin Gabele sowie der stellvertretende Vorsitzende Werner Utz berichteten den 52 anwesenden Mitgliedern unter anderem über den aktuellen Stand der Mitgliederzahlen sowie die Aktivitäten des Jahres 2022, so eine Pressemitteilung. Sie informierten über die geplanten Termine für das Jahr 2023.

Unter den aktuell 150 Mitgliedern sind 35 Imkerinnen vertreten, somit liegt die Frauenquote mit 23,5 Prozent etwas höher als der Gesamtschnitt im Landesverband Badischer Imker. Von den aktiven Mitgliedern wurden 938 Bienenvölker gemeldet, die als Wirtschaftsvölker in die diesjährige Honigsaison starten.

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war der Tag der offenen Tür beim Lehrbienenstand in Zoznegg, der nach einigen Jahren Pause wieder veranstaltet wurde. Viele an der Imkerei interessierte Menschen nutzten die Gelegenheit, um etwas Imkerluft zu schnuppern. Einige davon sind sicher beim diesjährigen Grundkurs Imkerei dabei, für dessen Informationsabend am 31. März 35 Anmeldungen eingegangen sind.

Der Vorsitzende Erwin Gabele konnte aber auch langjährige Mitglieder des Verein ehren: Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Klaus Albrecht, Walter Beha, Oskar Bühler, Bernd Frank sowie Sabine Hausmann die D.I.B.-Ehrennadel in Bronze, sowie Helmut Kaiser für 50 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel des D.I.B. in Gold. Edmund Maier wurde in Abwesenheit für sein Amt als Bienensachverständiger geehrt, das er nach langer Tätigkeit an einen Nachfolger übergibt. Bei Monika Grömminger und Ingrid Stanzl bedankte sich der Verein für die Bewirtung der Mitglieder mit jeweils einer Naschbox.

Den Teilnehmern des Grundkurses Imkerei 2022 wurden die Teilnahmebestätigung und das Zertifikat des Deutschen Imkerbunds überreicht. Dies berechtigt sie, ihren Honig in die Gläser des ältesten deutschen Markenzeichens „Deutscher Honig“ abzufüllen.

Turnusgemäß wurden Werner Utz als stellvertretender Vorsitzender und Elena Scholz als Kassiererin durch die anwesenden Mitglieder für die kommenden zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorsitzende Erwin Gable bedankte sich bei allen Imkerinnen und Imkern, die hinter den Kulissen den Verein tatkräftig unterstützt haben.