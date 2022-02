Stockach vor 38 Minuten

Im Stockacher Krankenhaus arbeiten die Chirurgen jetzt mit einem 3D-Programm – möglich gemacht hat das der Krankenhaus-Förderverein

Patienten, die sich etwa die Schulter gebrochen haben, können jetzt am Stockacher Krankenhaus noch optimaler versorgt werden. Denn der Förderverein der Klinik hat ein 3D-Prothesenprogramm finanziert. Die Kosten: 15.000 Euro. Was die Technologie kann, und was der Förderverein in diesem Jahr sonst noch plant.