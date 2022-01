Angesichts der aktuellen Pandemie-Entwicklung bietet das Injoy Stockach am Samstag, 15. Januar, eine Impf-Aktion für alle Stockacher und Bürger der Umgebung an.

Der Fitness- und Gesundheitsclub, der schon seit einigen Monaten als Bürgertestzentrum für Antigen-Schnelltests zur Verfügung steht, möchte dadurch laut einer Pressemitteilung ein Zeichen setzen, wie wichtig es nun sei, beim Thema Impfen nicht nachzulassen.

Die Hoffnung: Mehr Geimpft bedeutet weniger Einschränkungen

„Die Corona-Krise beherrscht uns nun seit zwei Jahren. Die Menschen bewegen sich dadurch immer weniger und die Corona-Pfunde nehmen zu. Für unser Immunsystem ist das ein Teufelskreis“, so Joachim Schyra, Geschäftsleitung. „Es ist klar, dass wir einen Ausweg aus diesem Dilemma, das eine Gefahr für die Gesundheit und natürlich auch viele Einschränkungen bedeutet, nur mit einer vertretbaren Impf-Quote erreichen.“

Impf-Aktionen wie in der Jahnhalle seien mit einem riesigen organisatorischen Aufwand verbunden und diese Termine seien sehr schnell vergriffen. Auch die Termine bei Hausärzten seien oft weit im Voraus ausgebucht.

Eine gute Infrastruktur

„Unsere Infrastruktur eignet sich hervorragend und wir möchten die Gelegenheit nutzen, unseren Teil zur Pandemiebekämpfung beizutragen. Dafür haben wir zwei tolle Ärzte gefunden, die sich am Samstag dafür Zeit nehmen“, sagt Schyra.

Stockach Der Probelauf am neuen Impfstützpunkt in Stockach war erfolgreich Das könnte Sie auch interessieren

Die Impf- beziehungsweise Booster-Aktion im Injoy in der Winterspürerstraße 46 findet am Samstag, 15. Januar, von 14 bis 17 Uhr statt. Die Ärzte, die an diesem Tag rund 120 Impfungen vornehmen werden, seien Christoph Krabbe und Elke Stoll mit ihrem Praxisteam.

Anmeldung und Ablauf

Die Anmeldung erfolge online unter www.stockach.covidservicepoint.de. Bei diesem Impftermin sei ausschließlich der Impfstoff von Moderna verfügbar. Die Altersbeschränkung auf über 30-Jährige ergebe sich aufgrund der Empfehlung der ständigen Impf-Kommission. Ein Personalausweis, der Impfpass und die Krankenkassenkarte seien zum Termin mitzubringen.

Maximilian Schyra, ebenfalls Geschäftsleitung, weist noch darauf hin, dass wegen der Impfaktion der Studiobetrieb eine Stunde früher ende. (pm)