Mit der Überreichung ihrer Ernennungsurkunden wurden am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche Zizenhausen Pfarrer Heinz Vogel und Pfarrer Thomas Huber offiziell in ihre Aufgaben als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Stockach eingeführt. Dekan Mathias Trennert-Helwig aus Konstanz verlas zu Beginn des Gottesdienstes den Text der von Erzbischof Stephan Burger unterzeichneten Urkunden. Er freue sich, so der Dekan, dass nach dem Abschied von Pfarrer Michael Lienhard man nach kurzer Zeit die neuen Pfarrer begrüßen könne.

„In solidum“ werde die Seelsorgeeinheit zukünftig geführt, in der Verantwortung beider Pfarrer mit allen Rechten und Pflichten. Dabei werde Pfarrer Vogel das pastorale Team, zu dem die pastoralen und sozialen Mitarbeiter gehören, leiten und moderieren. „Nach dem Vorbild des guten Hirten“ sollen die beiden Pfarrer ihren Gemeinden vorstehen. Nur im gemeinsamen Wirken aller entstehe ein lebendiges Gemeinwesen, erläuterte der Dekan und fügte an: „Die gemeinsame Aufgabe ist, miteinander Kirche zu sein für die Welt von heute.“

Huber spricht über den Weg zum Pfarrer

Gemeinsam zelebrierten die Pfarrer den Gottesdienst nach ihrer Investitur. Pfarrer Huber sprach von einer gewissen Anspannung vor seiner ersten Investitur – und Überraschung. Doch er versuche, den Weg aufzunehmen, den die Umstände aufzeigen: „Dieser gemeinsame Weg ist Jesus Christus selber.“ Der gelebte Glauben der Einzelnen sei für ihn Grund gewesen, Priester zu werden, erklärte der Diplomingenieur der Nachrichtentechnik seine Hinwendung zum priesterlichen Dienst.

„Zuerst auf Gott hören, dann gemeinsame Gespräche führen mit der Liebe zu den Nächsten“, empfahl Huber zum aktuell diskutierten synodalen Weg, ein im Dezember 2019 eröffneter und bis Februar 2022 dauernder Gesprächsprozess, der der Aufarbeitung aktueller Fragen dienen soll. „Wir müssen gemeinsam Neues entdecken auf dem synodalen Weg“, formulierte Pfarrer Huber das Ziel des gemeinsamen Weges, „des Weges, der Christus ist“.

Beim Bau der Herz-Jesu-Kirche habe man sich gefragt, ob die Fundamente auch einen Kirchturm tragen werden, blickte Pfarrer Vogel auf die Geschichte des Gotteshauses zurück. Der Turm sei nicht fertig gebaut worden. Sich des Fundaments vergewissern, wissen, worauf man baue, empfahl Vogel. Und dann behutsam am Weiterbau von Kirche, in der Gemeinschaft der Glaubenden und am Auftrag, die Welt zu hüten und zu bewahren zu arbeiten. Dazu wünsche er allen Leidenschaft, Kraft, Freude, Mut und Begeisterung.

Freude über die schnelle Besetzung der Leitung

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst mit zumeist modernen Gesängen aus dem neuen Gotteslob, gestaltet von Vorsänger Thomas Mertens, der Gemeinde und dem Dommusikdirektor aus Chur, Andreas Jetter. Pfarrgemeinderatsmitglied Anneliese Sernatinger begrüßte die vier Priester und die Besucher des Gottesdienstes sowie die Teilnehmer im Livestream. Die Gemeinde freue sich über die schnelle Besetzung und wünsche den beiden Pfarrern viel Energie und Kraft.

Mit der Investitur der beiden Pfarrer gab es einen zeitnahen Übergang in der Seelsorgeeinheit Stockach. Michael Lienhard hatte die Stadt im September verlassen, um die Leitung der Seelsorgeeinheit Haslach im Dekanat Offenburg-Kinzigtal zu übernehmen. Er hatte 16 Jahre lang als Pfarrer in Stockach gearbeitet und die Seelsorgeeinheit Stockach geleitet. Pfarrer Thomas Huber zog auf den 4. Oktober in das Stockacher Pfarrhaus bei der Stadtkirche St. Oswald, während Vogel weiterhin in Radolfzell wohnen wird.

Vogel ist bereits Leiter der Seelsorgeeinheit St. Radolt Radolfzell und Pfarradministrator der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau. Hubers Schwerpunkt liegt auf der Seelsorge vor Ort. Vogel ist zusammen mit Pastoralreferent Clemens Treffs Projektkoordinator für die anstehende Neuformation der Kirchengemeinden im Bereich Radolfzell/Höri/Stockach.