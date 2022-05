Ungewöhnliche Szenen spielten sich laut einer Information aus dem Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr in Stockach ab. Ein Audi-Fahrer soll während der Fahrt auf der Heinrich-Fahr-Straße von Hindelwangen herkommend mehrere Passanten aus dem Wagen heraus angepöbelt und Frauen hinterhergehupt haben.

Nachdem entsprechende Hinweise bei der Polizei eingegangen seien, konnte der 27-jährige Audi-Fahrer auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Bahnhofstraße kontrolliert werden, heißt es in der Mitteilung aus dem Polizeipräsidium. Bei der Überprüfung des 27-Jährigen hätten die Beamten Alkoholgeruch feststellen können. Ein freiwilliger Alkoholtest mit einem Wert von über 1,2 Promille habe den Verdacht bestätigt, weshalb der Autofahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste, so der Bericht. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.