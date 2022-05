von Cornelia Giebler

Die Feier des Patroziniums der St. Georgskirche ist in Hoppetenzell eine feste Tradition. Seit Jahrzehnten wird sie im Mai mit Festgottesdienst, Reiterprozession und Pferdesegnung begangen. Auf den gemütlichen Abschluss in Form der weltlichen Feier hatte man in diesem Jahr nochmals verzichtet.

Doch die Segnung der Pferde und die Prozession durch den Ort, angeführt von den Musikkappellen aus Hoppetenzell und Zizenhausen unter Leitung von Markus Müller, hatten nichts an ihrer Attraktivität verloren, wie die große Zahl der Besucher zeigte.

Feier mit einer Premiere

Pfarrer Thomas Huber, der zum ersten Mal beim Patrozinium dabei war, kam selbst auf einem Pferd geritten – eine Premiere. 48 Pferde erhielten auf der Festwiese den Segen und nach dem Prozessionsritt eine Festschleife. Geritten wurden sie fast nur von Frauen.

Ministrant Philipp Wegmann (links) und Pfarrer Thomas Huber, der den Segen verteilt. | Bild: Cornelia Giebler

Manuela Gottwald vom Gemeindeteam St. Georg freute sich, dass „alles so super geklappt“ habe. „Nach den zwei Jahren wussten wir nicht, ob die Helfer auch bereit stehen. Doch es tut gut, wenn man den Zusammenhalt wieder spürt.“

St. Georg habe viel Leid auf sich genommen

Dass die Feier des Patroziniums einer Kirche etwas ganz Besonderes sei, hatte Pfarrer Huber in seiner Predigt betont. Der Heilige Georg sei ein großer Märtyrer gewesen, geleitet von drei Leitzügen: unbeirrt den Weg Jesu zu gehen, sich am Wort Gottes zu orientieren und sich zu Jesu zu bekennen. Deshalb habe er zu Beginn der Christenverfolgung sein Martyrium erlitten.

Am Weltgebetstag für geistliche Berufe konnte Pfarrer Huber vier ausgebildete Wortgottesdienstleiterinnen segnen und aussenden: „Auch sie haben ihre Berufung gefunden und werden in Wort und Schrift das Evangelium verkünden.“

Anneliese Sernatinger, Silvia Stoppel-Steppacher, Annette Tschiskale und Manuela Gottwald werden künftig Wort-Gottes-Feiern der Gemeinde leiten, wenn die Feier der Eucharistie nicht möglich ist.

Musikalisch getragen wurde der Festgottesdienst vom Kirchenchor unter Leitung von Rebecca Jäger und dem Orgelspiel Roman Rendles. Sie schafften es, die festliche Atmosphäre zu verstärken.