Sehr viele Kindheitshelden kam zum Holzhauerball in der Nellenburghalle Hindelwangen. Es war ein bunter Maskenball mit vielen ideenreichen Kostümen und Verkleidungen. DJ Enable Heinz Schmidt verstand es, die Besucher zu unterhalten bis die Yetis übernahmen und die Stimmung auf den Gipfel brachten.

Unter dem Motto „Helden der Kindheit“ öffneten die Hindelwanger Holzhauer pünktlich um 19 Uhr ihre Tore. Iron Man, Superman und viele andere Figuren zierten die Halle und holten die Besucher in ihre Kindheit zurück. Die Gäste erschienen sehr ideenreich verkleidet zum Holzhauerball als Pipi Langstrumpf, Pinocchio, Mariel, Super Mario, Pumuckl oder Harry Potter.

Pünktlich um 20 Uhr lief der Countdown runter und DJ Enable startete mit ordentlich Bass die Partynacht. Ein breites Repertoire und stetig eingespielte Soundtracks aus allen TV Epochen sorgte für ausgelassene Stimmung sowohl bei den vorwiegend jüngeren Besuchern und den jung gebliebenen.

„Nach zwei Jahren Pause wollten wir vor allem wieder etwas für die jüngere Generation auf die Beine stellen, die in dieser Zeit besonders viel Entbehrungen hatten. Daher freuen wir uns natürlich umso mehr, dass die Halle voll ist und alle beste Laune haben“, so Andreas Meier, der Holzhauer-Morschter in einer Pressemitteilung. Er blickte bereits ab 21 Uhr auf eine volle Halle.

Später am Abend liefen die Yetis mit ihren Drummer ein und brachten die Halle zum Toben. Im Bereich vor der Bühne war kein Zentimeter mehr Platz und die Guggenmusiker wurden wie Superstars gefeiert, beschreiben die Narren ihren gelungenen Ball. Mit ihrem neuen Programm und einem grandiosen Auftritt, begeisterten die Yetis die alle Besucher restlos.

Später übernahm DJ Enable wieder und sorgte bis in die frühen Morgenstunden für eine ausgelassene Stimmung. Für den Narrenverein Hindelwangen war dieser Holzhauerball erneut ein großer Erfolg, der nur mit Unterstützung der Mitglieder und der Sponsoren möglich ist. Am Samstag verteilen das Narrenblättle im Ort.