Die Holzhauer Hindelwangen haben eine Spende in Höhe von 600 Euro an den Förderverein des Krankenhauses Stockach übergeben. Es könnten alle froh sein, „dass wir in unserer Stadt in Zeiten wie diesen ein Krankenhaus haben“, erklärten die Holzhauer in einer Pressemitteilung. Bei der Übergabe mit dabei waren Thilo Ruggaber, Hubert Steinmann, Andreas Meier und Bernd Zimmermann.