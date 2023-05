Die erste Wintersportsaison nach Corona – Wie werden unsere Angebote angenommen? Werden potenzielle Teilnehmer an Freizeiten und Kursen von den höheren Preisen abschreckt? Diese Sorgen beschäftigte das Vorstandsteam der Naturfreunde Stockach im Herbst 2022. Doch schon der Brettle-Markt wurde nach der zweijährigen Zwangspause gut angenommen, wie sich bei der diesjährigen Hauptversammlung zeigte. 325 Artikel wurden in der Hägerweghalle verkauft. Neben der Teilnahme an der Regional- und der internen Schulung für Ski- und Snowboardlehrende, eröffnete wieder das von Astrid Schacher geleitete Ski-Opening im Stubaital die Saison. Fit gemacht für die Piste wurde man beim Angebot „Skigymnastik“, das im Oktober gestartet war. Ausgebucht waren die Skifreizeiten Pitztal mit 63 Teilnehmern und Sterzing mit 64 Teilnehmern. Und trotz der gestiegenen Bus- und Ticketpreise wurden auch die vier Samstags-Ausfahrten mit Kursen sehr gut angenommen. Mit über 100 Personen waren sie im Februar voll ausgebucht.

Ende Januar hatten 18 Jugendliche ein Hüttenwochenende im Sennhaus der Skizunft Stockach in Warth-Schröcken verbracht. Mit dem „legendären Après-Ski“ der Abschlussfahrt nach Ischgl endete die Saison 22/23. Wintersportleiter Sebastian Fritschi dankte am Ende seines Berichts den aktiven Ski- und Snowboardlehrern.

Nach den Neuwahlen, bei denen die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt wurden, dankte der Vorsitzende Valentin Claus Astrid Schacher und Cornelia Geiger für ihren Einsatz und überreichte Jürgen Kempter und Manfred Gohl ihre Urkunden mit der Ernennung zu Ehrenmitgliedern. Dem Vorsitzenden des Fördervereins der Naturfreunde, Rainer Seige, dankte er für die finanzielle Unterstützung.

Bei den in der Versammlung des Fördervereins durchgeführten Neuwahlen hatte es zwei Veränderungen gegeben. Aus den Händen von Nicky Vogt übernahm Jasmin Wegmann das Amt der Schriftführerin und statt Valentin Claus wird Tabea Gohl die Kasse führen.