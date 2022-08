von Julia Kamenzin

Wie lange dauert es, bis bei einem Hirsch das Geweih wieder nachwächst? Was ist der Unterschied zwischen einem Reh und einem Hirsch? Mit solchen Fragen begrüßte Daniel Patzke seine Gäste zur Führung auf dem Wildhof Hildegrund. Natürlich stellte er nicht nur Fragen, sondern beantwortete alles, was die Besucher über die Zucht und den Verkauf von Rot- und Damwild wissen wollten.

In über einer Stunde führte er durch bestimmte Teile der knapp zehn Hektar großen Gehegefläche. Patzke, welcher mit seinem Vater die Zucht und den Verkauf als angemeldetes Nebengewerbe in einer GbR führt, zählt auf dem Gelände drei Herden: Eine Damwildherde, eine mit Rotwild und eine reine Männerherde.

Daniel Patzke gönnt seinen Wildtieren bei der Führung altes Brot als Leckerbissen. | Bild: Julia Kamenzin

Nachwuchs beim Damwild

Nur während der Brunftzeit werden die Tiere zur Deckung zusammengebracht, ansonsten bleiben die männlichen und die weiblichen Exemplare meist unter sich. Zur Brunft kommt jeweils ein männliches Tier in die Herde. Beim Damwild gibt es bereits Nachwuchs zu verzeichnen, wie die interessierten Gäste mit eigenen Augen feststellen konnten.

Mit altem Brot lockte der Züchter die Tiere an, sodass seine Besucher diese aus nächster Nähe bestaunen konnten. Vor allem die anwesenden Kinderaugen fingen bei diesem Bauernhoferlebnis an zu leuchten.

Nachwuchs kommt schnell auf die eigenen Beine

Anfassen lassen sich nur besonders zutrauliche Wildtiere, denn auch wenn sie eingezäunt leben, sind sie weiterhin Wildtiere und sehr scheu und schreckhaft. Bei einem Warnlaut aus der Herde flüchten alle in schnellstem Tempo. Der Nachwuchs, die Kälber, stehen bereits zehn Minuten nach der Geburt auf eigenen, staksigen Beinen. Sie wachsen flink und nach zwei bis drei Tagen laufen sie im Tempo der Herde mit.

Daniel Patzke mit einigen der Tiere. | Bild: Julia Kamenzin

Der Hof verkauft gezüchtete Tiere

Auf Nachfrage erklärt Daniel Patzke, dass man im November Fleisch aus der Züchtung bestellen könne. Mit der Natur als Vorbild, werden die schwächsten Tiere ausgesucht und sehr stressfrei direkt auf der Weide erschossen.

Es sei für niemanden eine schöne Zeit, denn „der Hauptaugenmerk des Familienbetriebes liegt in der Zuchtvermarktung und im Verkauf der lebenden Tiere“, betont er. Die meisten der Tiere verlassen lebend den Hof, sie werden entweder an andere Wildgehege verkauft oder zur Deckung an andere Züchter gegeben.

Zusammen mit der Nachzucht zählt der Wildhof aktuell 110 bis 120 Tiere, die bis zu 20 Jahre alt werden können. Dem Jungzüchter ist die Öffentlichkeitsarbeit ein sehr großes Anliegen, und aus diesem Grunde bietet er öffentliche Führungen über das Gelände an. Für Gruppen gibt es die Möglichkeit einer eigenen Führung, und wer das Bauernhoferlebnis ausweiten möchte und sich autark versorgen kann, kann einen Wohnmobil- oder Zeltstellplatz nächteweise mieten.