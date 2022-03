Die Ausweisung von Gewerbeflächen ist ein Thema, das viele Städte bewegt. Nicht zuletzt weil es dabei immer auch um einen Spagat geht, zwischen der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Generierung von Gewerbesteuereinnahmen auf der einen Seite und Umweltschutz und den sparsamen Umgang mit Flächen auf der anderen Seite.

In Stockach zeigt sich das gerade an der geplanten vierten Erweiterung des Gewerbegebiets Himmelreich im Ortsteil Hindelwangen. Die Fläche, die dafür benötigt werden würde, gehört nach dem geltenden Flächennutzungsplan nämlich zu einem regionalen Grünzug. Deshalb strebt die Stadt dafür nun ein Zielabweichungsverfahren an.

Das bedeutet, dass die benötigte Fläche an dieser Stelle aus dem regionalen Grünzug herausgenommen wird und eine Fläche in der gleichen Größe an einer anderen Stelle einem regionalen Grünzug zugeschlagen wird. Im konkreten Fall ist eine Fläche im Gebiet Heiligenbrunnen in Wahlwies vorgesehen. Aktuell ist diese im Flächennutzungsplan noch als potentielle zukünftige Gewerbefläche ausgewiesen. Allerdings sei dort der Untergrund sehr nass und für eine Bebauung ohnehin eher ungeeignet, heißt es in den Unterlagen des Gemeinderats zu diesem Thema.

Verfahren hat auch Kritiker

Bürgermeister Rainer Stolz betonte zudem: „Wenn wir schon neue Gewerbeflächen ausweisen, dann macht es auch Sinn, diese an bestehende Gewerbegebiete anzuhängen und nicht überall anzustückeln.“ Dass es allerdings nicht nur Befürworter dieses Verfahrens gibt (der SÜDKURIER berichtete), zeigte sich einmal mehr in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung.

Eine Sitzungsteilnehmerin aus dem Publikum wollte wissen warum das Gebiet Himmelreich IV trotz verschiedener Einsprüche weiter vorangetrieben wird. Sie verwies dabei unter anderem auch auf noch unbebaute Gewerbegrundstücke in Stockach und betonte: „Hindelwangen und Windegg sollen nicht zusammenwachsen. Genau dafür ist der Grünzug da.“

Voraussetzungen haben sich geändert

Bürgermeister Stolz erklärte, dass die Voraussetzungen, die bislang gegen das Zielabweichungsverfahren sprachen, inzwischen nicht mehr bestünden. Alle beteiligten Behörden, wie das Regierungspräsidium, hätten mittlerweile Zustimmung signalisiert. Er verwies auch darauf, dass die Fläche, die im Gebiet Heiligenbrunnen neu in den Grünzug aufgenommen werden soll, sogar etwas größer sei, als die Fläche, die für Himmelreich IV aus dem Grünzug herausgenommen werde. Insgesamt betrachtet erfolge damit sogar eine Vergrößerung des Grünzuges im Vergleich zum aktuellen Zustand. „Für uns sind Gewerbeflächen eine absolute Notwendigkeit. Die Stadt Stockach lebt vom Gewerbe“, betonte Stolz in diesem Zusammenhang.

Die Nachfrage ist groß

Auf Nachfrage des SÜDKURIER teilte die neue Wirtschaftsförderin der Stadt Stockach, Regina Schlecker, im Nachgang zur Gemeinderatssitzung mit, dass es auf der Stockacher Gemarkung derzeit keine frei verfügbaren Gewerbeflächen mehr gebe. „Im Himmelreich gibt es aktuell ein Grundstück, das noch nicht bebaut ist. Dieses wurde von einem ansässigen Unternehmen erworben, das aus dem bisherigen Firmensitz ausziehen muss. In den anderen Gewerbegebieten sieht es genauso aus, noch nicht bebaute Grundstücke sind bereits für Erweiterungen der ansässigen Unternehmen fest reserviert oder verkauft“, erklärte Schlecker.

Flächen Laut den Angaben der Stadtverwaltung geht es im Gewerbegebiet Himmelreich um ein Areal von etwa drei Hektar für die Erweiterung. Ein Hektar entspricht einer Fläche von 100 Metern Breite und hundert Metern Länge, oder 10.000 Quadratmetern. Das macht also 30.000 Quadratmeter im Himmelreich. Zum Vergleich: Das ist in etwa die Größe von rund vier Fußballfeldern. Laut der Sitzungsvorlage des Gemeinderats soll ein Teil der drei Hektar im Himmelreich zudem Grünfläche bleiben, das heißt, es geht konkret um 2,5 Hektar neue Gewerbeflächen. Der Bereich, der im Gebiet Heiligenbrunnen dem Grünzug zugeschlagen werden soll, betrage indes 3,4 Hektar.

Bei der Erweiterung des Gewerbegebiets Himmelreich gehe es um eine Fläche von drei Hektar. Dem gegenüber stehen laut Schlecker Anfragen von diversen Unternehmen, von denen viele bereits in Stockach ansässig seien, in Summe für eine Fläche von etwa 140 Hektar. „Daran sehen Sie, wie dringend der Bedarf an neuen Flächen ist“, betonte die Wirtschaftsförderin. An diversen Lösungsmöglichkeiten werde derzeit gearbeitet. Was in welchem Zeitrahmen machbar sein werde, bleibe allerdings abzuwarten.

Der Gemeinderat votierte in seiner Sitzung indes, wie bereits zuvor auch schon der Planungsausschuss, einstimmig für die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans und die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens für den dafür notwendigen Flächentausch.