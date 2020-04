Die Corona-Krise wird die Bürgerstiftung Stockach nicht aus dem Konzept bringen, davon ist deren Vorstandsvorsitzender Manfred Peter überzeugt. „Neben unseren größeren Spenden, machen wir das ganze Jahr über viele, viele Kleinigkeiten. Quasi so etwas wie Daueraufträge“, erklärt Peter in seinem Jahresbericht. Ein Hauptaugenmerk werde die Bürgerstiftung seiner Einschätzung nach 2020 auf die Stockacher Tafel legen. „Wir haben in diesem Jahr schon zwei komplette Lieferungen an Nahrungsmitteln übernommen.“ Gerade in Zeiten der Corona-Krise erachte Peter es für wichtig, dass sich die Bürgerstiftung nicht zurückziehe, sondern weiter Gutes für die Menschen tue.

Die Bürgerstiftung Stockach unterstützt den Stockacher Tafelladen in der derzeit schwierigen Versorgungssituation. Nach der Übergabe der Warenspenden an den Tafelladen sind abgebildet (von links): Manfred Peter und Renate Rösgen von der Bürgerstiftung und Margot Kammerlander, die Leiterin der Stockacher Tafel.

27 782 Euro für 32 Projekte

Laut Manfred Peter stehe die Bürgerstiftung Stockach auf einem stabilen Fundament. „Diese Ausgangsbasis ermöglichte es uns, 2019 insgesamt 32 Maßnahmen und Projekte zu unterstützen“, so der Vorstandsvorsitzende. Im vergangenen Jahr wurde somit eine Gesamtsumme von 27 782 Euro ausgeschüttet. „Mit dieser Zahl kommen wir nicht an die Summe aus dem Jubiläumsjahr 2018 heran. Aber wir liegen damit etwa im Durchschnitt der vergangenen Jahre“, so Peter.

Seit 2008 aktiv

Jährlich, so betont er, schütte die Bürgerstiftung zwischen 25 000 und 30 000 Euro aus. „Die große Zahl von 32 verschiedenen Förderungen in einem einzigen Kalenderjahr macht sichtbar, dass die Bürgerstiftung in Stockach auch in Zukunft weiter dringend benötigt wird“, ist sich Peter sicher. Nachdem die Stiftung 2008 mit Förderungen in Höhe von 7000 Euro habe beginnen können, seien diese jährlichen Ausschüttungen kontinuierlich angestiegen und 2015 habe man erstmals die 20 000-Euro-Schwelle überschritten. Dasselbe sei laut Peter auch für das laufende Jahr zu erwarten.

Möglichkeiten, die es so nicht geben würde

Der Einsatz und die finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung sind vielfältig. Aber laut Manfred Peter eint sie alle eines: „Ohne das Zutun der Bürgerstiftung wären viele Projekte in dieser Form nicht möglich gewesen.“ In einigen Fällen seien Projekte ganz von der Bürgerstiftung übernommen worden, andere wurden zu einem Teil mitfinanziert.

Minitore, Ausflüge und Konzertreisen

So flossen im zurückliegenden Jahr 3800 Euro in das Outdoor-Erlebnis auf dem Osterholz, bei dem 35 Jugendliche im Alter von neun bis 13 Jahre eine Woche lang gemeinsam Spaß hatten. Mit den Erträgen des Willi Martin Fonds erhielt der VfR Stockach 2584 Euro für die Anschaffung von vier Kinderfußballtoren und noch einmal je 2000 Euro gingen an die Musikschule für die Musik- und Kulturreise nach Berlin sowie an den Malteser Hilfsdienst Stockach für die begleitenden Fahrten auf die Friedhöfe, zu Ärzten oder Behandlungen. Dies seien laut Peter allerdings nur ein paar ausgewählte Zwecke, die von der Bürgerstiftung 2019 unterstützt wurden.

Stabile Finanzen

Laut Manfred Peter betrug das Vermögen der Bürgerstiftung durch Zustiftungen in Höhe von 15 630 Euro zum Jahresende rund 1,7 Millionen Euro. Spenden habe die Stiftung im zurückliegenden Geschäftsjahr in Höhe von 9405 Euro erhalten. Diese könnten zeitnah für gemeinnützige Zwecke ausgegeben werden. „Es freut uns, dass die Bürgerstiftung jedes Jahr von so vielen Bürgern getragen wird“, bedankte sich Peter.