Die Stadtbücherei Stockach wird ihr Sortiment um ein neues Angebot erweitern: Ab der kommenden Woche können Kinder und Jugendliche nämlich an der neuen Gaming Wall mit Spielekonsolen zocken. Laut Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei, solle das Angebot die Medienkompetenz für Jung und Alt fördern und Berührungsängste mit Konsolen beseitigen. „So können wir unseren Besuchern die Möglichkeit bieten, die Konsolen und Spiele einfach auszuprobieren“, sagt sie.

Rund 11.000 Euro hat die Anschaffung der Gaming Wall und der dazugehörigen Spiele für Stockach veranschlagt. Die Kosten habe aber nicht die Stadt Stockach getragen, wie Gietz erklärt. Vielmehr stammt das Geld aus dem Fördertopf WissensWandel vom deutschen Bibliotheksverband. Mit dem Förderprogramm werden Bibliotheken und Archive bei ihrer digitalen Weiterentwicklung unterstützt. Fünf Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung.

Kontrolliertes Spielen ist erlaubt

Wer jetzt aber glaubt, dass Kinder noch mehr Zeit an den Konsolen verbringen werden, den kann Gietz beruhigen: „Eher das Gegenteil ist der Fall.“ Vielmehr sollen die Spiele an der Konsole als Belohnung dienen, etwas Besonderes sein. „Und nach 30 Minuten oder einer Stunde ist dann auch wieder Schluss“, so Gietz. Die Konsole würde dann nicht ständig bereitstehen. Wer die Gaming Wall nutzen will, der muss lediglich seinen Bibliotheksausweis am Empfang als Pfand abgegeben. Spiele gebe es genügend, verspricht Gietz. „Eine Bibliothek ist mittlerweile weit mehr als nur Bücher“, sagt sie. Zudem versichere sie, dass alle Spiele eine Freigabe für Nutzer unter 18 Jahren haben. Emilia Maier ist elf Jahre alt und sie findet das Angebot super: „Hier kann man Spiele ganz einfach ausprobieren.“ Diese seien schließlich sehr teuer und man wisse ja vor dem Kauf gar nicht, ob einem das Spiel gefalle.

Die Stadtbücherei bietet am Samstag, 11. September, von 14 bis 17 Uhr einen Familien-Gaming-Tag an. Dabei können VR-Brille, verschiedene Konsolen, ein Bodenroboter und die Gaming Wall ausprobiert werden.