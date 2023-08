In der Stadtbücherei ist während der Ferienzeit viel geboten. Vor allem Veranstaltungen für jüngere Kinder zwischen drei und acht Jahren sind sehr gefragt. So gibt es zahlreiche Vorlesestunden in der Zeit, in der die Stockacher Kindergärten in den Ferien sind, berichtet Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei. Viele Eltern seien froh über das tolle Angebot für die Jüngsten. „Unser Programm kam am Schweizer Feiertag raus und viele Termine waren Tage darauf schon gleich ausgebucht“, so Gietz erfreut.

Freie Plätze für Programmier-Kurs am Samstag

Ihre Kollegin Sabine Luther-Kögel berichtet von ganz unterschiedlichen Terminen auch für ältere Kinder. Bei einem Workshop gebe es noch freie Plätze: Am Samstag, 26. August, können Kinder von acht bis zwölf Jahren mit dem Codey Rocky programmieren lernen. Die Anmeldung erfolgt bei der Stadtbücherei.

Und es gibt weitere Neuigkeiten: Beim so genannten „#BookTok“ werden ähnlich der Spiegel-Bestsellerliste Buchtitel gelistet, die auf der Plattform Tiktok besonders empfohlen wurden. „Wir haben sehr viele dieser Bücher. Man kann sich auf der Seite der Stadtbücherei unter dem Stichwort „Lesetipp: #BookTok-Romane“ ansehen, was vorhanden ist“, sagt Gabriele Gietz.

Außerdem hat die Stadtbücherei eine Lizenz für die Online-Brockhaus-Enzyklopädie, das Schul- und Kinderlexikon sowie einen Recherchier-Kurs gekauft. Über die Links habe man Zugriff auf geprüfte Informationen aus dem normalen Brockhaus. Das Schullexikon sei gedacht für Kinder von etwa zehn bis 14 Jahren, das Kinderlexikon schon für Kinder ab sieben Jahren.

Inhalte in verschiedenen Sprachen verfügbar

Eine Besonderheit hebt Gabriele Gietz hervor: „Man kann sich den Inhalt in verschiedenen Sprachen anzeigen und vorlesen lassen.“ Beim Recherchier-Kurs könnten Kinder lernen, wie man recherchiert und Referate hält. „Sie erfahren, was bei der Recherche wichtig ist und wie man Werbung erkennt“, beschreibt Sabine Luther-Kögel.

Die Frauen weisen auch auf die Bücherei der Dinge hin, die ständig wächst. Alle verwendeten Materialien aus dem Ferienprogramm seien zum Ausleihen. Die neueste Anschaffung sei im Übrigen ein Laser-Entfernungsmesser.