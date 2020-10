Der Name Jährling ist in Stockach stadtbekannt. Kaum jemand, der das Kaufhaus in der Salmannsweilerstraße nicht kennt. Helmut Jährling hat es in dritter Generation geleitet, und das für mehr als 50 Jahre, vom Ende der 1950er-Jahre bis 2011, als sein Sohn Thomas die Leitung übernahm. Da war Helmut Jährling bereits 90 Jahre alt, hatte aber noch nicht genug: „Bis 2014 war er täglich im Geschäft„, sagt seine Tochter Susanne Jährling. Nun ist Helmut Jährling mit 99 Jahren gestorben.

Ist die Leitung eines Kaufhauses an sich schon eine anspruchsvolle Aufgabe, so war Helmut Jährling auch noch in vielen Vereinen aktiv. Skizunft, Schwarzwaldverein, Feuerwehr, VfR und den Motorsportclub zählt Thomas Jährling spontan auf. Der Eintracht-Chor ehrte den Senior-Chef des Kaufhauses im Jahr 2019 für 40 Jahre Mitgliedschaft.

Bei den Aktiven Laufnarren sei er Gründungsmitglied gewesen, die Bänkelsänger der Narrengerichts-Gliederung hätten ihrem Vater zum 99. Geburtstag noch ein Ständchen gebracht, sagt Susanne Jährling. Und er sei sehr sportlich gewesen, berichtet Tochter Barbara. Bei all dem war ihr Vater auch ein Familienmensch, wie aus den Schilderungen der Kinder deutlich wird. Täglich habe die Familie zusammen gegessen, am Wochenende sei er oft bei Sportaktivitäten seiner Kinder gewesen oder es habe Radtouren gegeben. Helmut Jährling und seine Ehefrau Paula waren mehr als 60 Jahre verheiratet.

Eisenbahn war ein Steckenpferd

Lebenslang hätten ihn zudem humoristische Gedichte begleitet, sagt seine Tochter Susanne. Werke beispielsweise von Eugen Roth oder Heinz Erhardt habe er bis ins hohe Alter auswendig gekonnt. Früher habe er mitunter auch größere Gesellschaften damit unterhalten. Und die Eisenbahn sei sein Steckenpferd gewesen: „War waren bei fast allen Dampfbahnen in der Gegend.“

Jährling hinterlässt seine Ehefrau Paula, seine Kinder Susanne, Barbara und Thomas sowie seine Schwester Elfriede samt deren Familien. Die Urnenbeisetzung findet am heutigen Dienstag, 6. Oktober, um 14 Uhr auf dem Stockacher Friedhof Loreto statt.