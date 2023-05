Dienstag, 23. Mai, 7 Uhr: Erster Verhandlungstag

Heute um 9 Uhr beginnt der Mordprozess gegen den 22-jährigen Freund der getöteten 24-jährigen Sabrina P. aus Stockach unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und mit Einlasskontrolle. Aktuelle Infos aus dem Gerichtssaal gibt es hier im Lauf des Tages zu lesen.

Fünf Prozesstage sind für die Hauptverhandlung angesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-Jährigen den Mord an Sabrina P. sowie Tierquälerei vor, da auch ihre Katze sterben musste. Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der Angeklagte die zweifache Mutter am 13. Januar dieses Jahres nach einem heftigen Streit „aus Wut und Hass“ zuerst mit einem Kabel erdrosselt und anschließend vom Balkon ihrer Wohnung geworfen haben soll.

Weitere Verhandlungstage sind bisher am 30. und 31. Mai sowie dem 5. und 7. Juni vorgesehen. An diesen Tagen sollen insgesamt 16 Zeugen und zwei Sachverständige vor dem Schwurgericht angehört werden, ehe ein Urteil fallen wird. Ob das Gericht wirklich zum Schluss kommt, dass es sich um einen Mord handelt, wird sich im Lauf der Verhandlung zeigen.

Kerzen und Blumen an der Gedenkstätte für Sabrina P. kurz nach dem Fund ihrer Leiche im Januar. | Bild: Löffler, Ramona

Wann ist es Totschlag, wann ist es Mord?

Rechtlich wird zwischen Mord und Totschlag unterschieden, zudem gibt es weitere Arten von Tötungsdelikten. In Paragraf 212 des Strafgesetzbuchs heißt es zum Straftatbestand des Totschlags: „Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.“ In besonders schweren Fällen drohe jedoch eine lebenslange Freiheitsstrafe.



Beim Totschlag fehlen die Mordmerkmale, die Paragraf 211 des Strafgesetzbuchs aufführt. Diese Merkmale sind Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder allgemein niedrige Beweggründe. Bei Mord kommt außerdem hinzu, dass der Täter den Tod des Opfers voraussehend und billigend in Kauf nimmt. Das Gesetz sieht für Mord eine lebenslange Haftstrafe vor.

Die Gedenkstätte für Sabrina P. kurz nach ihrem Tod. | Bild: Löffler, Ramona

Staatsanwaltschaft sieht Mord-Merkmale

Die Staatsanwaltschaft Konstanz kündigte in der ersten Mai-Hälfte den Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Sabrina P. an. Sie spricht inzwischen tatsächlich von Mord, während zum Zeitpunkt der Ermittlungen immer von Totschlag die Rede gewesen war.

Die Staatsanwaltschaft hatte auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt, dass sie im Zug der Ermittlungen zu dem Schluss gekommen sei, dass niedrige Beweggründe als Mord-Merkmal vorlägen.

Der 22-jährige Angeklagte, der noch am Tag des Leichenfunds im Januar 2023 festgenommen worden ist und seither in Untersuchungshaft sitzt, hatte laut SÜDKURIER-Informationen schnell ein Geständnis in dem Fall abgelegt. Der Mann soll der Vater des jüngsten Kindes von Sabrina P. sein. Die Getötete hat zwei kleine Kinder hinterlassen.

Die Gedenkstelle für Sabrina P. am Stadtwall im Mai 2023. Gras hat die verbleibenden Bilder, Engel, ausgebrannten Grablichter und einen Teddy umwachsen. | Bild: Löffler, Ramona

