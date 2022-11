Stockach vor 7 Stunden

Halbseitige Sperrung mit Umleitung in der Meßkircher Straße ab 21. November

Aufgrund von Arbeiten am Gehweg gibt es in der kommenden Woche, also ab voraussichtlich 21. November, eine halbseitige Sperrung der Meßkircher Straße. Wie lange das dauert und welche Richtung wohin umgeleitet wird.