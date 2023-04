Gegen 23 Uhr hätten Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen piepsenden Rauchmelder in einer der Wohnungen gemeldet. Der Bewohner habe nicht reagiert. Die mit vier Fahrzeugen und 21 Kräften ausgerückten Einsatzkräfte hätten die Wohnungstür geöffnet und in der Küche zwei in einer Pfanne brutzelnde Hähnchenschlegel und im Wohnzimmer den schlafenden 39-jährigen Wohnungsinhaber vorgefunden. Der Mann sei unverletzt gewesen und es sei kein Schaden entstanden.