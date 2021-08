Ein solcher Anblick wird einem nicht alle Tage geboten: Vor dem Bürgerhaus Adler-Post war ein bunter Zauberteppich ausgerollt worden. Und auf diesem passierte Spannendes: Friseur Danny Beuerbach schnitt unter der mahnenden Geste Hans-Kuonys einem Mädchen die Haare, während dieses ihm aus ihrem Lieblingsbuch vorlas. Lisa (6 Jahre) war gerade mit ihrer Schwester Anna (9 Jahre) in den Ferien bei ihrer Oma zu Besuch, die über die von der Stockacher Stadtbücherei organisierten Aktion gehört hatte und daraufhin spontan mit ihren beiden Enkelinnen in die Oberstadt kam.

„Eigentlich sollte Danny Beuerbach an diesem Tag im Cano in Singen Haare schneiden“, erklärt Gabriele Gietz, die Bibliotheksleiterin. Dieser Termin sei jedoch kurzfristig entfallen, und da habe es spontan die Möglichkeit gegeben, Danny Beuerbach nach Stockach zu holen. Im Rahmen der Leseförderungsaktion „Waschen, Schneiden, Lesen“ tourt Danny Beuerbach quer durch Deutschland, um Kindern die Haare zu schneiden und sich dafür von ihnen aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen zu lassen.

Aktion „Book a look and read a book“

Unterstützt wird die Aktion von der Stiftung Lesen und vom Verlag Ravensburger, der auch das Buch „Der magische Frisör“ von Danny Beuerbach und Patrick Wirbeleit herausgebracht hat. Danny Beuerbach schneidet öffentlich Haare in Buchhandlungen, Bibliotheken und Kindertagesstätten. Aber auch in Kinderheimen oder Obdachloseneinrichtungen bietet er Haarschnitte gegen das Vorlesen an. Das geschieht dann jedoch natürlich nicht öffentlich, sondern diskret: „Menschen, die sonst nichts haben, haben durch das Vorlesen das Gefühl, dass sie mir etwas zurückgeben können“, sagt Beuerbach.

Angefangen habe alles im Jahr 2018 – da hatte sich Danny Beuerbach beim Haareschneiden von Erwachsenen vorlesen lassen und dafür einen Rabatt für den Haarschnitt gegeben. Diese Aktion nannte er „Book a look and read a book“, und es gelang ihm, nach und nach auch immer mehr Kinder für das Vorlesen zu begeistern, beim Muttertag beispielsweise, wo Kinder ihren Mamas einen Haarschnitt durch ihr Vorlesen spendieren konnten.

Lisa (6) hat gut lachen: Denn Danny Beuerbach hat ihr soeben unter dem gestrengen Blick von Hans Kuony die Haare geschnitten. Die Maske hat der Friseur nur für das Foto abgenommen. | Bild: Constanze Wyneken

Kommunikation mit dem Friseur habe es ja schon immer gegeben, erzählt Danny, und auch dass Kunden ihrem Friseur mal etwas aus einer Zeitung vorlesen, sei nichts Neues. Dass man dafür einen Haarschnitt geschenkt bekommt, allerdings schon – und dass das gut ankommt, konnte man in der Stockacher Oberstadt erleben, als Danny über den Tag verteilt gleich mehreren Kindern hintereinander die Haare schnitt.

Als Lisas Oma, Gabriele Henninger, dann Danny Beuerbach ein Trinkgeld zustecken wollte, lehnt dieser ab: „Ich nehme kein Trinkgeld. Das wäre der falsche Weg und das Ritual würde kaputt gemacht“, sagt Danny. Es ginge ums Geben und Nehmen.