Es ist eine beachtliche Zahl: 211 Anmeldungen hat es laut Monika Diebold, stellvertretende Bereitschaftsleiterin des Stockacher DRK-Ortsvereins, für die Blutspendeaktion gegeben, die am vergangenen Donnerstag in der Stockacher Jahnhalle stattfand. Und alle angemeldeten Personen seien auch erschienen. Man sei also ausgebucht gewesen, denn mehr Anmeldungen waren aufgrund der coronabedingten Abstands- und Einbahnstraßen-Regelungen gar nicht möglich gewesen. Vor der Pandemie hätten bei einem solche Aktionstag im Durchschnitt an die 300 Personen Blut spenden können.

Nicht weniger Erstspender wegen Corona

Eine erfreuliche Nachricht: Wie Monika Diebold berichtet, gibt es trotz der Pandemie in diesem Jahr wohl nicht weniger Freiwillige, die zum ersten Mal ihren Weg zum Blutspenden fanden. An diesem Tag seien es elf gewesen. Aber auch sehr viele Mehrfachspender gebe es, sogar solche, die bereits 100 Mal und öfter gespendet hätten. Im Dezember würden die Blutspendeaktionen immer sehr gut angenommen, sagt Diebold. Sie vermutet: „Da will jeder nochmal was Gutes tun.“

Monika Diebold ist froh, dass die Atmosphäre bei den Blutspendeaktionen immer ruhig, freundlich und entspannt ist. Die 3G-Regel funktioniere gut. Es komme auch niemand, der sich nicht gut fühle oder Erkältungssymptome zeige. Auch mit dem Team, bestehend aus drei Ärzten, drei Personen im Labor und sechs Personen, die Blut abnehmen, laufe die Zusammenarbeit bestens.

Immer das gleiche Team in Stockach

Besonders seitdem bei jeder Blutspendeaktion in Stockach wieder dasselbe Team komme, hätten sich auch freundschaftliche Beziehungen untereinander entwickelt. „Man fühlt sich wohler, wenn man weiß, worauf man bauen kann“, erklärt dies Monika Diebold. Und es schaffe eine angenehme Arbeitsatmosphäre, wenn einem einfach mal jemand eine Kleinigkeit wie einen Kaffee bringt.

Wie wichtig es ist, Blut zu spenden, machen Informationen des DRK-Blutspendedienstes deutlich: Demnach werden pro Tag in Deutschland 15.000 Blutspenden benötigt.