Stockach/Mühlingen vor 3 Stunden

Großer Geldsegen für drei Projekte: Rund 1,6 Millionen Euro Zuschuss für Schulen und Kindergärten

Aus dem Ausgleichsstock des Regierungspräsidiums gibt es 840.000 Euro für zwei Bauprojekte in Stockach und 800.000 Euro für den Waldkindergarten in Mühlingen. Das hilft in finanziell schwierigen Zeiten.