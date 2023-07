Das Herz-Jesu-Patrozinium mit Festgottesdienst und anschließender Prozession unter Mitwirkung des Musikvereins wurde am vergangenen Sonntag gefeiert, berichtet die Pfarrgemeinde in einer Mitteilung. Heinz Vogel ging auf die Bedeutung und die Verehrung des Herzens Jesu ein. „Dass wir an einen Gott glauben, dessen Herz für uns und die ganze Schöpfung schlägt, ist uns Ansporn, dass unser Herz nicht nur für mich, sondern auch für ein Gegenüber, für Mitmenschen, die Schöpfung schlägt. Armselig ist ein Ort, an dem sich niemand für andere interessiert und das Leben mit Herz und Verstand mitgestaltet“. Verschönt wurde der Gottesdienst durch Lieder der neu formierten Kirchenchor-Gemeinschaft Hindelwangen-Zizenhausen. Der Musikverein Zizenhausen-Hoppetenzell spielte nach der Prozession und dem Segen in der Kirche das „Großer Gott“ und beim anschließenden Umtrunk auf dem Kirchenvorplatz einige Stücke für die zahlreichen Gottesdienstbesucher.

Im Rahmen des Patroziniums erfolgte die Verabschiedung des seit Januar 1968, also jetzt 56 Jahren, tätigen Kirchenchorleiters und Organisten Mathias Stocker. Christa Stetter vom Kirchenchor würdigte Stocker für seine jahrzehntelange Tätigkeit. Sie ging auch auf zahlreiche ganz besondere gesangliche Höhepunkte wie zum Beispiel die von ihm selbst komponierte Herz-Jesu-Messe mit Kammerorchester und Solisten ein. Ebenso wurden die unterstützenden Dienste von Wolfgang Stump bei Proben und Auftritten seit Anfang der 1990er-Jahre von Christa Stetter hervorgehoben. Beide erhielten ein Anerkennungsgeschenk des Chors.

Für die Kirchengemeinde war Pfarrer Vogel bereits auf die Verdienste der Chorleiter- und Organistentätigkeit von Mathias Stocker eingegangen. Im Anschluss an die Laudatio des Kirchenchors sprach Pfarrer Vogel dann zusammen mit Pfarrgemeinderätin Anneliese Sernatinger nochmals Dank und Anerkennung für die Kirchengemeinde an Mathias Stocker und auch Wolfgang Stump aus und überreichte ebenfalls ein Abschiedsgeschenk sowie einen Blumenstrauß für die Ehefrauen.