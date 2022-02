Im Stockacher Ortsteil Hindelwangen könnte in den kommenden Jahren eine Pflegeeinrichtung für Menschen entstehen, die eine intensivpflegerische Betreuung benötigen. Das war in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Gemeinderats im Bürgersaal der Adler Post zu erfahren. Bis es so weit kommt, ist es es allerdings noch ein langer Weg, denn vor dem Gremium wurde zunächst nur ein grobes Konzept vorgestellt, mit dem nun das Verfahren für die Änderung des entsprechenden Bebauungsplans eingeleitet werden soll.

Konkret sollen in der Einrichtung, die als Post-Acute-Care-Einrichtung bezeichnet wird, Menschen versorgt werden, die einen erhöhten Überwachungsbedarf haben, weil sie eine intensive Betreuung benötigen. Das können zum Beispiel Patienten sein, die über längere Zeit durch einen Luftröhrenschnitt beatmet werden müssen. „Das hat mit Seniorenbetreuung nichts zu tun. Auch sehr junge Menschen werden von uns versorgt“, berichtet Jörg Härlen, der die Einrichtung als Betreiber übernehmen möchte. Aktuell betreibt er einen ambulanten Intensivpflegedienst mit Sitz in Hettingen.

Platz für 45 Pflegebetten

Für das Projekt ist ein Gelände hinter dem neu geplanten Feuerwehrgebäude der Stadt Stockach im Blick. Es liegt zwischen der Messkircher-, Tuttlinger- und Kurt-Fahr-Straße, direkt an der Stockacher Aach. Betroffen ist also der bestehende Bebauungsplan Espen. Dieser muss für das Projekt aufgrund der Ausmaße des Baukörpers geändert werden. Wie aus den Entwürfen des Architekturbüros Mahlknecht-Herrle aus München hervorgeht, wäre ein rechteckiger Baukörper denkbar, der L-Förmig abgestuft ist in einen drei- und einen zweigeschossigen Teil.

Die Grundfläche soll rund 1400 Quadratmeter betragen. Die Einrichtung könnte dann Platz für rund 45 Pflegebetten bieten. Im Ausschuss herrschte breite Zustimmung, wenngleich es noch Fragen zur Hochwassersicherheit und Parksituation gab. Auch hierzu sollen die Details im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, das nun angestoßen wird, geklärt werden.