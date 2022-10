Die Espasinger haben ihr Herbstfest am vergangenen Wochenende bis zur letzten Minute ausgekostet. Ab dem Moment der Saalöffnung am Samstag um 18 Uhr bis in die Abendstunden am Sonntag dürften stets an die 150 bis 200 Gäste im Saal des Werner-und-Erika-Messmer-Hauses gewesen sein.

Espasingen Die schönsten Bilder vom traditionellen Herbstfest in Espasingen Das könnte Sie auch interessieren

Man konnte den Menschen ansehen, wie selig sie waren, ihr Herbstfest endlich wieder zu haben, das pandemiebedingt zwei Jahre hatte ausfallen müssen. Fleißig wurde gespeist, getrunken, gesungen, geschunkelt und geklatscht. Freunde und Nachbarn konnten sich wieder begegnen, um miteinander zu plauschen oder einfach die Feierlichkeit gemeinsam zu genießen.

Herbstdekoration und Schlachtplatte

Optisch war der große Saal von den Musikerfrauen des Musikvereins Espasingen, Veranstalter der Festlichkeit, verschönert worden: Herbstliche Gestecke mit Kerzen zierten die Tische, die Bühnenrampe war verziert mit Stroh, Feldfrüchten wie Kürbissen oder Äpfeln und Herbstblumen. Über der Bühne prangte eine Apfel-Ernte-Krone.

Die Musikerfrauen des Musikvereins Espasingen sorgen für herbstliche Dekoration. | Bild: Constanze Wyneken

Der Herbst war nicht nur sichtbar, man konnte ihn auch schmecken: bei der berühmten Espasinger Schlachtplatte. Alle Speisen gab es auch zum Mitnehmen.

„Ein jeder freut sich, dass das Herbstfest wieder machbar ist“, sagte Hubert Kuppel, Vorsitzender des Musikvereins Espasingen. Das Herbstfest sei das wichtigste Fest für den Musikverein, denn dort würden die größten Einnahmen für die Vereinskasse generiert, betonte er.

Auftritte mit Inbrunst und Herzblut

Auch die Musiker freuten sich, endlich wieder eine Auftrittsmöglichkeit zu haben. Alle teilnehmenden Kapellen spielten mit Herzblut und Inbrunst und brachten den Saal zum Beben und Schunkeln.

Den Anfang machte am Samstag die Musikkapelle Eigeltingen-Heudorf, die Seetaler aus Espasingen ließen den Abend ausklingen. Am Sonntag war der Saal pünktlich um 10 Uhr zum Frühschoppen geöffnet. Erst spielte die Stadtmusik Aach, dann die Espasinger Jugendkapellen Musikitos und Blubberbläser sowie schließlich der Musikverein Bonndorf und noch einmal die Seetaler.