Wer dieser Tage über den Espasinger Dorfplatz schlendert, der kann sich ein bisschen märchenhaft verzaubern lassen. Die Kleinen aus dem Kindergarten „Sternschnuppe“ haben gemeinsam und freudvoll mit ihren Erzieherinnen an der Seite des Werner-und-Erika-Messmer-Hauses eines der Adventsfenster gestaltet. Und dieses Fenster passt noch viel besser in die Adventszeit, als man zunächst meinen würde. Denn die von den Kindern kreativ gestaltete und beleuchtete Collage zum Gedicht „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ von Tilde Michels vermittelt eine Art Weihnachtsbotschaft.

Kindergartenleiterin Manuela Wurst erzählt, wie es zu dem Fenster kam: „Unsere Kinder hier im Kindergarten Sternschnuppe interessieren sich unheimlich für Tiere. Aktuell sind es die Tiere, welche bei uns wild leben, zusätzlich zu unseren Haustieren im Kindergarten und in den jeweiligen Familien.“ Aus diesem Grund hätten die Erzieherinnen den Kindern das Gedicht vorgelesen und sofort seien alle vom Text und den dazugehörigen Bildern ganz begeistert gewesen.

Die große Frage, die sich stellte, war, ob es die Tiere und Wanja in der Geschichte wohl gemeinsam schaffen würden, die ganze Nacht im Haus gemeinsam und in Sicherheit zu verbringen? Zumal betreffende Tiere sich in der Natur eher gegenseitig gefressen hätten. Aber für die Kinder sei es sonnenklar gewesen, dass das möglich ist. „Ja klar!“, sagten die Kinder, denn alle bräuchten ja Hilfe und im Schlaf könne eh nichts passieren.

Sich gegenseitig helfen

Zur Überlegung, dass sich die Kinder ebenfalls gegenseitig helfen würden, auch wenn sie keine Freunde sind, sagt Manuela Wurst: „Für uns haben die gemeinsamen Gespräche mit den Kindern den Sinn und Inhalt dieser Geschichte mehr als getroffen, es ist für sie so klar gewesen. Und es zeigt sich wirklich wieder einmal, dass wir uns gerade in dieser herausfordernden Zeit die Kleinsten zum Vorbild nehmen sollten.“ Vor dem Fenster liegt das Gedicht übrigens für alle Leseratten zum Mitnehmen bereit.