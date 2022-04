Auch im Angesicht schwieriger Zeiten durfte am vergangenen Samstagabend in Stockach gelacht werden. Da fand das alljährliche Benefizkonzert des Lions Club im Bürgerhaus Adler Post statt. Der Erlös der Veranstaltung geht stets an bedürftige Menschen oder gemeinnützige Organisationen aus der Region.

In diesem Jahr sind die Einnahmen den ukrainischen Flüchtlingen im Raum Stockach gewidmet. Passenderweise hat das Logo des Lions Club dieselben Farben wie die Ukrainische Flagge.

Mehrere davon zierten Foyer und Wände und passten so auf den Anlass des Abends. Viele, auch etliche private und regionale Sponsoren, waren dem Ruf, an diesem Abend Gutes zu bewirken, gefolgt. Und so war die Veranstaltung ausverkauft und die Stimmung entsprechend ausgelassen.

Der Lach-Muskelkater ist garantiert

Den beiden Künstlern des Abends, Gogol und Mäx, die bereits 2017 in Stockach gastierten, gelang es wieder einmal, die Stockacher von ihren Sitzen zu reißen. Am Folgetag dürfte jeder Besucher Lachmuskelkater in Bauch und Gesicht verspürt haben.

Die beiden Komiker vermögen es, Musik und Komik miteinander zu verbinden. Bild: Constanze Wyneken

Denn was die zwei charmanten Multimusiker den Stockachern kredenzten, war jenseits von normaler Komik. Ihre Darbietungen waren zum Brüllen komisch und ziemlich genial. Es ist wohlgemerkt ein großer Spagat, den es zu bewältigen gilt, will man sich gekonnt über Musik lustig machen:

Man muss schon sehr musikalisch und gewitzt sein – sonst wird es albern. Gogol, alias Christoph Schelb und Mäx, alias Max-Albert Müller, sind aber beide studierte Musiker und meisterten diese Hürde souverän.

Ein kurzweiliger Abend

Die Stockacher jedenfalls quittierten die Kunst, die ihnen dargeboten wurde, am Ende des Abends mit stehenden Ovationen und einem großen Verlangen nach einer Zugabe. Zuhörerin Dagmar Muthmann aus Hohenfels fand es erstaunlich, wie viele Instrumente Mäx zu spielen in der Lage war.

Und die Stockacherin Beate Frey fasste mit dem Kommentar „einfach kurzweilig“ zusammen, was viele empfunden haben dürften: dass der erheiternde Abend viel zu schnell vorüber war.