Nach rund zehn Jahren der Abwesenheit fand anlässlich der Rückkehr der inzwischen renovierten Glocke ein Festgottesdienst im Evangelischen Altenpflegeheim statt. Ursprünglich hing die Glocke seit 1973 im Innenhof des ehemaligen evangelischen Heims auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Zozneggerstraße. Laut Hanno Hippke, dem ehemaligen Vorsitzenden des Diakonievereins, wurde sie nach 40 Jahren bei der Schließung des ursprünglichen Heims abmontiert und lagerte nun zehn Jahre lang bei der Schlosserei Reiser in der Höllstraße. „Sie führte dort neben anderen Schrottteilen ein trauriges Dasein“, beschrieb Rüdiger Mahl, der Leiter des jetzigen Hauses, das Schicksal der Glocke. Laut Mahl kam dann der Glücksfall in der Person von Christian Tirschmann, der die Glocke in vielen Arbeitsstunden restaurierte und einen hölzernen, fahrbaren Glockenturm dazubaute. Dadurch konnte das in neuem Glanz erstrahlende Schmuckstück genau an seinem 50. Geburtstag wieder aufgehängt werden. „Die Glocke wird im Foyer platziert werden“, erklärte die Hausseelsorgerin und Prädikantin Petra Domm. Da der Glockenturm Rollen habe, könne sie zu den Gottesdiensten und sonstigen Anlässen problemlos in den Veranstaltungsraum geschoben werden.

Im Mittelpunkt der Predigt stand die Glocke mit ihrer Inschrift „Meine Zeit steht in deinen Händen“ (Psalm 31,16). Kräftig und stark sei ihr Klang, betonte Domm. Sie sei weithin hörbar und verkünde Tag und Zeit. Sie lade zum Gebet und begleite viele kirchliche Anlässe, von Taufen bis zu Bestattungen. „Glocken spenden Trost und geben Zuspruch und Freude“, schloss die Pfarrerin ihre Predigt und ließ dann, zur Freude der anwesenden Heimbewohner, als Hörprobe die Glocke läuten. Ihren ersten ernsthaften Einsatz werde die Glocke laut Domm in zwei Wochen haben, wenn im Seniorenzentrum ein Friedensgottesdienst gefeiert wird. Die einstündige Andacht begleitete Ulrike Gräsle am E-Piano. Mit einem kleinen Essens-und Getränkebüfett endete der besinnliche Nachmittag.