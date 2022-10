Großen Fleiß legten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in der Schrebergartenanlage am Osterholz in Stockach an den Tag. Wie aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz hervorgeht, brachen die Täter an acht verschlossenen Lauben die Eingangstüren auf und durchsuchten anschließend die Innenräume der Lauben nach Wertgegenständen.

Alkohol und ein Motor entwendet

Soweit bislang bekannt sei, haben sie dabei allerdings lediglich eine Flasche Alkohol und einen Wasserpumpenmotor entwendet. Die Höhe des Schadens, der an den aufgebrochenen Türen entstanden ist, sei noch nicht bekannt.

Die Vorfälle sollen sich laut Angaben der Polizei im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagmittag, 13:30 Uhr, ereignet haben. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Stockach unter (0 77 71) 939 10, entgegen.