von Susanne Schön

Die evangelischen Pfarrer Rainer und Martina Stockburger und der katholische Pfarrer Dominik Rimmele treffen sich monatlich zum gemeinsamen Mittagessen. Dort hätten ökumenische Gedanken ihren Ursprung, die sich in den Gemeinden von Stockach und Steißlingen-Langenstein sowie der Seelsorgeeinheiten Krebsbachtal und Mittlerer Hegau wiederfinden. Die drei Seelsorger erleben Ökumene und Corona zwischen Alltag, Herausforderung und Chance. Martina Stockburger sei sich sicher, dass sich Pfingsten ökumenisch und coronakonform feiern lässt.

Pfarrer Rainer Stockburger und seine Frau Martina, die ebenfalls Pfarrerin ist. | Bild: Marinovic, Laura

Bürger bringen sich ein

„Unsere Friedenskirche ist die kleinste Kirche. Wir müssen viel draußen feiern, damit mehr Menschen an den Zusammenkünften teilnehmen können“, erklärt Stockburger. Gerade Pfingsten sei für sie das Fest, bei dem sich die Menschen treffen und in ihren eigenen Worten schildern, was sie bewegt und antreibt. So sei die Idee entstanden, gemeinsam an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Formen Pfingsten zu feiern. Es habe ein Aufruf an die Bürger gefolgt, dabei mitzumachen. Das heißt, einen kleinen Pfingstimpuls oder eine Pfingstandacht zu übernehmen, und das möglichst im Freien.

Kurzandachten im Freien

In mehreren Orten der Kirchengemeinden seien zusätzlich zu den Gottesdiensten ökumenische Kurzandachten im Freien entstanden. „So kann man den Pfingstspaziergang oder die Wanderung mit einem geistlichen Impuls verbinden“, sagt Rainer Stockburger. Dominik Rimmele habe mit einer ehemaligen Pfadfinderin gesprochen, die ihre Teilnahme bei jedem Wetter zusagte. „Ich finde, das kirchliche Angebot ist vielseitig. Auch das spiegelt Pfingsten wider“, ist sich Martina Stockburger sicher.

Kurzandachten im Freien Pfingstsonntag - 8 Uhr am Osterholzweiher in Stockach

- 15 Uhr am Gnadenbrunnen in Rorgenwies

- 15.30 Uhr am Herpelekreuz in Nenzingen

- 18 Uhr auf der Wiese hinter dem Friedhof in Steißlingen Pfingstmontag - 11.30 Uhr bei den beiden Tannen am Oberen Weg in Steißlingen

- 14.30 Uhr auf der Wiese bei der Friedenskirche in Steißlingen

- 15.30 Uhr auf der Nellenburg in Stockach

- 18 Uhr bei der Raithaslacher Hütte und bei der Kapelle in Homberg

Biblische Wundertüten für die ganze Familie

Dominik Rimmele weist zudem auf die biblische Wundertüte hin. Diese habe es bereits zu anderen Anlässen gegeben und nun auch zu Pfingsten. Spiele, Anregungen und Geschichten seien darin zu finden, sodass Pfingsten für die ganze Familie erlebbar wird. „In der Vergangenheit gab es von allen Altersstufen viele positive Rückmeldungen für die Wundertüte“, so der Pfarrer, dass die neuen Ideen gut aufgenommen werden. Und auch von Menschen, die generell nicht die typischen Gottesdienstbesucher seien oder sich während Corona ungern in geschlossenen Räumen mit anderen treffen.

„In der Vergangenheit gab es von allen Altersstufen viele positive Rückmeldungen für die Wundertüte“, sagt Pfarrer Dominik Rimmele.

So werde in den Orten Pfingsten gefeiert, wie es vor über 2000 Jahren laut biblischer Überlieferung das erste Mal erlebt wurde. Nachdem Jesus an Weihnachten geboren wurde, an Ostern starb und auferstand, fuhr er an Himmelfahrt auf. Die Christen versammelten sich zu Pfingsten erst im Stillen, dann wehte der Geist Gottes in ihren Häusern und entfachte den Funken des Glaubens. Danach konnten sie so sprechen, dass sie von allen verstanden wurden. Es gab keine Barrieren mehr.

Gottesdienste an Pfingsten

Gerade während der Pandemie sei es für viele Christen wichtig, gehört zu werden. Raus aus der Kirche als Gebäude, rein in die Natur und die Verbundenheit, mit allem zu spüren. Die verschiedenen Gottesdienste beginnen am Samstag, 22. Mai, um 18.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst (Pfingstvigil) und Pfarrerin Martina und Pfarrer Rainer Stockburger sowie Pfarrer Dominik Rimmele in der St.-Ulrich-Kirche in Nenzingen.

Am Sonntag, 23. Mai, gibt es um 9.30 Uhr einen ökumenischen Käfer- und Kindergottesdienst in Steißlingen mit Regina Renz und Martina Stockburger, wenn möglich im grünen Klassenzimmer der Schule Steißlingen, sonst in der Remigiuskirche. Es folgt um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst.

Am Pfingstmontag, 23. Mai, um 10.30 Uhr, findet ein Regio-Gottesdienst im Stadtgarten Stockach mit Pfarrerin Martina Stockburger und Pfarrer Rainer Stockburger statt. Der Gottesdienst wird vom Bläserensemble begleitet. Zudem gibt es ökumenische Kurzandachten im Freien.