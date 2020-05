Lempp (FDP) hatte in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Stockacher Gemeinderats nachgefragt. Er hatte daran erinnert, dass in der Haushaltsberatung zu Beginn des Jahres erwähnt worden sei, das Projekt auf Eis zu legen. Stolz antwortete nun, dass die Stadt die notwendigen Grundstücke nicht bekomme. Deswegen habe man gesagt, das Gewerbegebiet werde es nun nicht geben. Das Gebiet Seeda liegt am Wahlwieser Ortseingang aus Richtung Stockach. Mehrfach gab es Vorstöße für ein Gewerbegebiet an dieser Stelle.

