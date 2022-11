von Reinhold Buhl

Vorbeugen statt heilen: Eine oft gehörte Redewendung wird beim Gesundheitstag des Lions-Clubs Stockach am Samstag, 12. November, im Saal des Pallottiheims mit Leben erfüllt. Vier medizinische Fachleute werden jeweils halbstündige Vorträge halten, deren Inhalte sich im weitesten Sinne mit dem Thema Prävention befassen. Dabei geht es letztendlich um die Frage: Was kann jeder selbst tun, um Erkrankungen vorzubeugen?

Die Referenten sprechen über Diabetes mellitus, Tumorprävention und -früherkennung, Wirbelsäulen und Gelenkerkrankungen, Vorhofflimmern und Schlaganfall. Neben den Vorträgen gibt es eine Ausstellung zu Themen wie gesunde Ernährung und Blutzuckermessung. Außerdem wird gezeigt, wie Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) eingesetzt werden; und die Deutsche Herzstiftung, die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und die Deutsche Stiftung Organspende werden mit einem Stand präsent sein.

Bodman-Ludwigshafen Wie rettet man ein Leben? Johanna Ziegler von der Björn-Steiger-Stiftung erklärt den Defibrillator Das könnte Sie auch interessieren

Spenden für Stockacher Schulen

Die Mitglieder des Stockacher Lions-Clubs verfolgen mit der Veranstaltung noch ein weiteres Ziel: Wie bei allen Aktionen des Clubs wird auch hier zu Spenden aufgerufen. Der Erlös soll drei Schulen zugute kommen. „Wir werden mit den Einnahmen die Ausbildung und Arbeit der Schulsanitäter am Schulverbund Nellenburg, am Nellenburg-Gymnasium sowie am Berufsschulzentrum unterstützen“, erklärte der Lions-Pressebeauftragte Stefan Gräsle.

Der Gesundheitstag findet am Samstag, 12. November, ab 9.30 Uhr im Pallottiheim in der Pfarrstraße 5 in Stockach statt. Der Eintritt ist frei. Von 10.30 bis 11 Uhr spricht Diabetologe Franz Gaschler über Diabetes Mellitus, von 11 bis 11.30 Uhr geht es bei dem Hämato-/Onkologe Niels Steinebrunner um Tumorprävention/-früherkennung, von 12.20 bis 13 Uhr spricht Physiotherapeut Kevin Beck und von 13 bis 13.30 Uhr befasst sich Kardiologe Michael Ritter mit Vorhofflimmern und Schlaganfall.

Stockach Der Lions Club Stockach hat einen neuen Präsidenten Das könnte Sie auch interessieren

Der Lions-Club bittet um Spenden und bietet von 11.30 bis 12.30 Uhr eine selbst zubereitete Suppe an. Die Veranstaltung endet um 14 Uhr.