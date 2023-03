Unbekannte haben am Freitag, 3. März, zwischen 9 und 11 Uhr einen in der Dillstraße in der Bushaltestelle des Schulverbandes geparkten Linienbus beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Die Täter hätten mehrfach gegen die Flügeltüre des Omnibusses getreten und dadurch einen Schaden von rund 2000 Euro angerichtet. Das Polizeirevier Stockach bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0 zu melden.