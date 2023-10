Jetzt ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl amtlich. Der Gemeindewahlausschuss hat es am Montagabend geprüft und beschlossen, auch wenn bereits am Sonntagabend kein Zweifel am Wahlsieg von Susen Katter bestand. Bis auf eine kleine formale Korrektur in einem Briefwahlbezirk gab es in der Sitzung keine Beanstandungen: In einem Briefwahlbezirk waren versehentlich sechs zurückgewiesene Wahlzettel zu den ungültigen gerechnet worden.

Bürgermeister Rainer Stolz verlas als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses die wichtigsten Ergebnisse. 14 Wähler hatten von der freien Zeile auf dem Stimmzettel Gebrauch gemacht. Insgesamt kam aber keine der genannten Personen über fünf Stimmen, so dass „Sonstige“ nur als Gesamtzahl veröffentlicht werden.

Seelfingen hat die höchste Wahlbeteiligung

Aber welcher Kandidat lag eigentlich in welchem der 16 Urnenwahl-Bezirke vorne? Wo gab es Ausreißer oder Besonderheiten? Der Blick auf die einzelnen Bezirke zeigt: Die niedrigste Wahlbeteiligung gab es im Wahlbezirk 001-02 Stockach Schulverbund Nellenburg mit 24,73 Prozent. Zudem waren dort die meisten Stimmen ungültig: 2,02 Prozent konnten nicht gewertet werden. Die höchste Wahlbeteiligung kann Seelfingen mit 46,94 Prozent aufweisen. Zum Vergleich: Die Gesamt-Wahlbeteiligung liegt bei 45,79 Prozent.

Wahlsiegerin Susen Katter hatte in Seelfingen auch mit 84,78 Prozent die meisten Stimmen innerhalb eines Wahlbezirks. Die 39-Jährige lag ohnehin mit einer Ausnahme – nämlich Raithaslach, dem Wohnort von Michael Mende – in allen Bezirken weit vor allen anderen Kandidaten. Dort holte er 54,55 Prozent, während sie bei 38,84 Prozent war. Sein niedrigster Wert kommt mit 8,33 Prozent aus Mahlspüren im Tal.

Zwei Kandidaten gingen teils leer aus

Yurdagül Coskun und Jaden Stefan Grey erhielten in manchen Bezirken überhaupt keine Stimmen: Coskun ging in Mahlspüren im Hegau leer aus, Grey in Mahlspüren im Tal sowie in Briefwahl-Bezirk 6. Allerdings konnte Coskun, die ein Gesamtergebnis von 2,2 Prozent hat, in Mahlspüren im Tal sogar ein zweistelliges Ergebnis mit 12,50 Prozent holen. Rainer Beels Spitzenwert lag im Wahllokal Rathaus Stockach bei 6,88 Prozent – sein Gesamtergebnis beträgt 3,25 Prozent. Grey erhielt mit 5,51 Prozent den höchsten Wert in Winterspüren – sein Gesamtergebnis ist 2,53 Prozent.

