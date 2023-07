Nach mehreren Jahren Pause lud der Musikverein Zizenhausen am vergangenen Wochenende wieder zum traditionellen Schlossgartenfest ein. In gemütlicher Atmosphäre und bei angenehmen Temperaturen wurden die Besucher am Sonntagmorgen vom Musikverein Bodman im Schlossgarten beim Frühschoppen unterhalten. Anschließend verbreiteten Helmut und Ewald mit ihrer Zwei-Mann-Band gute Laune unter den Kaffeegästen, welche sich ein Stück selbstgebackenen Kuchen gönnten. „Wir sind sehr froh, in diesem Jahr wieder unser Schlossgartenfest veranstalten zu können“, berichtete Vorstand Jochen Schmid. Denn nicht nur Corona, auch eine schwindende Mitgliederanzahl und somit personelle Engpässe zwangen den Vorstand dazu, das traditionelle Fest in den vergangenen drei Jahren auszusetzen. „Es ist eine große Herausforderung für die wenig verbliebenen Musiker, dieses Fest zu stemmen“, so Schmid weiter im Gespräch. Er und seine Kollegen im Vorstand seien sehr dankbar, denn es sei nicht selbstverständlich neben Job und Familie, auch noch mehrere Tage nacheinander für den Verein freizuhalten. Umso größer ist die Freude, dass die Bevölkerung der Einladung zahlreich nachkam und der Festplatz in der Dorfmitte gut besucht war.

Den Feierabendhock am Montagabend eröffnete der Musikverein Wahlwies, welcher gleich schon gute Stimmung unter den anwesenden Gästen verbreitete. Nahtlos setzte der Musikverein Winterspüren die gute Stimmung fort und ließ den Feierabendhock und somit das zweitägige Schlossgartenfest ausklingen.