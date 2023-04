Mathias Thum konnte bei der Hauptversammlung des Musikvereins Hoppetenzell im Rückblick auf sein erstes Jahr als Vorsitzender sowohl auf positive Entwicklungen, als leider auch auf kleinere Rückschläge zurückblicken.

So erwies sich die Bildung der Spielgemeinschaft mit dem Musikverein Zizenhausen als richtiger Schritt, um auch in Zukunft spiel- und handlungsfähig zu bleiben, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Auch konnte erstmals nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren wieder ein erfolgreicher Dämmerschoppen veranstaltet werden.

Mit der Kündigung des bisherigen Dirigenten der Spielgemeinschaft Markus Müller musste jedoch auch ein Dämpfer in der Entwicklung der Spielgemeinschaft verkraftet werden. Umso erfreulicher war es, dass Mathias Thum in der Generalversammlung eine neue Doppelspitze im Dirigentenamt verkünden konnte. Matthias Keller-Fröhlich und Florian Knecht werden die Spielgemeinschaft künftig als Team dirigieren.

Ehrungen für Mitglieder

Ebenso wurde die Hauptversammlung des Musikvereins genutzt, um endlich die in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder vorzunehmen. So wurden Lisa Gottwald und Lea Rothengaß für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt, Jasmin Sander und Frederik Engst für 20 Jahre. Besondere Ehrungen erhielten Mathias Thum und Tobias Scheppe für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft, was gleichzeitig die Ernennung zum Ehrenmitglied bedeutet und Tobias Maier, welcher für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt wurde.

Der Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, Johannes Steppacher nahm die Ehrungen vor und verwies darauf, dass die langjährigen Mitglieder Vorbilder für die Jugend seien. Er hofft, dass auch diese dem Verein treu bleiben und sich so aktiv einbringen wie die Geehrten.

