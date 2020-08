Die Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigt Stadtverwaltung und Gemeinderat weiter. Anlass für einen Beschluss in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ist die Schließung der Gemeinschaftsunterkunft (GU) Oberstadt in der Zoznegger Straße durch das Konstanzer Landratsamt. Der Mietvertrag des Landratsamts mit der Stadt als Eigentümerin endet nach einer Verlängerung nun am 31. Dezember 2020.

Stadt hat Quote bisher übererfüllt

Dadurch zeichnet sich ab, dass Stockach Probleme bekommen dürfte, die Aufnahmequote zu erfüllen, die sich für jede Gemeinde an der Einwohnerzahl orientiert. Anfang 2020 hätte Stockach 317 Personen aufnehmen müssen, tatsächlich lebten mehr Geflüchtete in der Stadt. Es sind 424, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Diese Zahl schließt Geflüchtete in jeder Art der Unterbringung ein. Ohne die GU Oberstadt, die der Landkreis betreibt, endet die jahrelange Zeit der Übererfüllung der Quote. Denn dann fehlt eine Kapazität von bis zu 188 Plätzen, von denen zum 1. April 2020 laut der Vorlage 132 belegt waren.

Alternativen nicht schnell umsetzbar

Ordnungsamtsleiter Peter Fritschi rechnete in der Sitzung vor, dass man auch bei Nutzung von Reserven etwa 55 Personen zusätzlich unterbringen müsste. Dafür würde eine hohe Fehlbelegerabgabe anfallen, die die Stadt an den Kreis bezahlen müsste. Alternativen wie auf dem Schiesser-Areal oder in der Industriestraße seien nicht allzu rasch umsetzbar. Die lange geplante Container-Anlage in den Stegwiesen soll für die Unterbringung von Obdachlosen dienen, sodass in der Linde Platz für Flüchtlinge frei werden würde, erklärte Fritschi.

Er hoffe, dass die Container im September aufgestellt werden, sagte er. Das Landratsamt habe daher vorgeschlagen, dass die Stadt das Erdgeschoss des Gebäudes in der Zoznegger Straße bis Ende 2021 weiter als Anschlussunterkunft nutzen könne. Bis zu 33 Personen können dort wohnen. In dieser Zeit sollen auch Ersatzunterkünfte geschaffen werden. Der Gemeinderat stimmte dem einstimmig zu.