Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, soll dieser vorangebracht werden. Dazu müsse der Plan mit den geplanten Ein- und Mehrfamilienhäusern entwickelt und die abwasser- und verkehrstechnische Erschließung geplant werden. Zu diesem Zweck wurde die Bebauungs- und Grünordnungsplanung an das Büro Gförer aus Owingen und die Erschließungsplanung, also die Straßen- und Kanalplanung, an das Büro Güthler aus Waldshut-Tiengen vergeben. Die erforderlichen Mittel sind im diesjährigen Haushalt der Stadt Stockach eingeplant.