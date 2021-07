Angeschafft werden nun 516 iPads und 17 Eingabestifte. Wie Hauptamtsleiter Hubert Walk berichtete, handelt es sich dabei um die letzten Geräte, die in den Medienentwicklungsplänen der Schulen vorgesehen sind.

Eine eigene Ausschreibung müsse in diesem Fall nicht gemacht werden, stattdessen könne sich die Stadt Stockach an eine bereits durchgeführte landesweite Ausschreibung anschließen. Das sei etwas billiger und vor allem weniger aufwendig. Laut der Sitzungsvorlage beläuft sich der Angebotspreis für die Geräte bei einer Münchner Firma auf rund 189.000 Euro. Voraussichtlich zu Beginn des neuen Schuljahres können alle Endgeräte in den Einsatz gehen.