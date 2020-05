Einen entsprechenden Auftrag hat der Gemeinderat im Umlaufverfahren erteilt. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Gremiums bekannt. Laut der Sitzungsvorlage arbeitet die Firma Wald und Corbe schon an der Flussgebietsuntersuchung der Stockacher Aach, die fast abgeschlossen ist. Der Auftrag werde nun in Absprache mit Regierungspräsidium und Landratsamt erweitert.

Durch die Starkregenuntersuchung könnten Bauherren sich auf derartige Ereignisse einstellen, sagte Willi Schirmeister, der Leiter des Stadtbauamts, auf Anfrage von Martin Bosch (CDU). Das Auftragsvolumen liegt laut der Vorlage bei fast 100 000 Euro, das Land übernimmt davon 70 Prozent. Aus der Stadtkasse müssen etwa 30 000 Euro gezahlt werden, die im Haushalt eingestellt sind.