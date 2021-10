Eine Veranstaltung, in der es nicht um Corona geht – und in der das Wort nicht ein einziges Mal fällt – hat in dieser Zeit Seltenheitswert. Beim Kleinkunstabend „Stockach lacht!“ in der Jahnhalle erleben rund 300 Besucher drei beziehungsweise sogar vier Künstler nacheinander und alle scheinen diesen unbeschwerten Abend in vollen Zügen zu genießen.

Am Eingang wird nach 3G-Regeln kontrolliert und die Zuschauer müssen sich registrieren, was zeitweilig zu einer kleinen Schlange vor der Halle führt. Drinnen begrüßt Christa Bart vom Kulturamt die Gäste.

Stockach Das nächste Meisterkonzert in Stockach steht an Das könnte Sie auch interessieren

Sie sei so froh, dass die Veranstaltung stattfinden könne und habe sich auch selbst schon bei der Vorbereitung sehr auf den Abend gefreut, erzählt sie. Bis kurz vor 23 Uhr dauert das Programm mit Tim Becker, Ingrid Kühne und dem Chaostheater Oropax. Alle Künstler kokettieren mit ihren angeblichen Schwächen und gewinnen so von Anfang an die Sympathien des Publikums.

Die Anstrengung für die Lachmuskeln geht los

Tim Becker stellt sich als Zeremonienmeister des Abends vor. Weil er so nervös sei, brauche er etwas Süßes. Er kommt mit einen Donut ins Gespräch und zeigt dabei gleich seine Begabung als Bauchredner, indem er dem Teigkringel schlagfertige Sätze entlockt. Als Lehrerkind habe er keine Freunde gehabt, erzählt Becker später. Das sei auch der Grund, warum er mit Tieren und Puppen spreche.

Tim Becker, der als Lehrerkind keine Freunde hatte, wie er dem Publikum mitteilte, begeisterte als Bauchredner im Gespräch mit seinen Puppen. Hier redet er mit dem Hippie Joe, der etwas aus der Zeit gefallen ist. | Bild: Claudia Ladwig

Er präsentiert den Hippie Joe, der mit seiner Art etwas aus der Zeit gefallen ist. Mit Konstanin Opel, einer frechen Berliner Ratte mit Hausboot in der Kanalisation und Musical-Ambitionen, führt er ein wildes Gespräch. Hin und her gehen die Sätze, Becker wechselt souverän die Stimmlage und den Dialekt – bis er sich verspricht.

Einen fetzigen verbalen Schlagabtausch liefert sich der Bauchredner mit der Berliner Ratte Konstantin Opel. | Bild: Claudia Ladwig

„Merkste selber, haste den Gag versaut“, kommt von der Ratte. Der Bauchredner hält kurz inne und lacht – und wieder kontert die Ratte: „Du weißt schon, wenn du lachst, kann ich nicht reden.“ Großer Applaus ist die Folge. Er wird noch stärker, als die Ratte zu singen beginnt.

Auch sein letzter Partner, der übellaunige Hase Karl, sorgt für viel Beifall vom Publikum in der Jahnhalle. | Bild: Claudia Ladwig

Später bekommt Becker es noch mit dem übellaunigen Kaninchen Karl zu tun, das auf den Job als Assistent so gar keine Lust hat.

Aus dem Leben einer Hausfrau

Ingrid Kühne hat es nach eigenem Bekunden auch nicht leicht. Sie erzählt Szenen aus ihrem Alltag und spricht über ihre Familie mit viel Witz und trockenem Humor.

Über die Sorgen und Nöte einer Ehefrau und Mutter hatte Ingrid Kühne viel zu erzählen – und die Lacher auf ihrer Seite. | Bild: Claudia Ladwig

Manche Situationen haben die Gäste direkt vor Augen, etwa das Anstehen an der Supermarktkasse (“Stehen Sie an? Nein ich mache eine Probefahrt mit dem Einkaufswagen und suche eine Wendemöglichkeit.“) Kühne spielt gekonnt auf ihre kräftige Statur an. Auf die Bemerkung „Dicke sterben früher“ entgegne sie „Dafür essen wir länger.“

Sie sei eben nicht der Typ Toast, der morgens voller Elan aus dem Bett springe wie das flache Brot aus dem Toaster. „Ich bin der Typ Brötchen, das mit der Butterseite auf dem Boden liegt.“

Ingrid Kühne nahm sich auch selbst auf die Schippe, indem sie ihre Figur in vielfältiger Weise thematisierte. | Bild: Claudia Ladwig

Sie erzählt von Sohn Sven und Mann Ralf und den kleinen Ärgernissen im Alltag – dass beispielsweise gar kein Wasser an den Teller gelangt, der auf statt in der Spülmaschine landet. Das scheinen viele Zuhörer zu kennen, denn es wird viel geklatscht.

Diese Kleinigkeiten auf die Spitze zu treiben, gelingt der sympathischen Künstlerin, die schließlich feststellt, nach über 25 Jahren Ehe, sei schon fast egal, mit wem man verheiratet sei.

Klamauk von Oropax

Thomas und Volker Martins aus Pfullendorf präsentieren Klamauk – eine der höchsten Formen der Kunst – in Stockach. Als Duo Oropax liefern sie geniale Wortspielereien wie „Sag es mit dem Fisch, erst recht, wenn du grätig bist.“

Die „gewaltfreie Fischkommunikation“ beschäftige die Brüder Volker (links) und Thomas Martins ebenso wie die Differenzierung von Freude und Vorfreude. | Bild: Claudia Ladwig

„Oh, mein Anzug raucht. Na, es ist ja auch ein Smoking“, so Volker Martins trocken. | Bild: Claudia Ladwig

Sie schaffen neue Fachbegriffe wie die gewaltfreie Fischkommunikation oder die Schuhgrößenparität und philosophieren über die Bedeutung von Freude und Vorfreude.

Natürlich darf auch etwas Kult nicht fehlen: Fans kennen die Nummer mit der Handtasche, die sich die Chaos-Brüder aus dem Publikum leihen. Darin finden sie Bonbons und einen Lippenpflegestift, die sie ausgiebig testen und dann mit Geschenken wieder zurückgeben.

Aus der Tasche einer Zuschauerin fischten die Brüder Lutschbonbons und Lippenpflegestift. Nach ausgiebiger Benutzung beider Objekte gaben sie diese zusammen mit der Tasche und Geschenken wieder an die Besitzerin zurück und ernteten dafür großen Applaus. | Bild: Claudia Ladwig

Ein kleiner Ekelfaktor ist einkalkuliert und sorgt für Gänsehaut und Lacher gleichzeitig.

Auch der Mönch ist kein Unbekannter: Mit „Hallo, hallo, ich bin ein Mönch. Geht‘s hier zum Adventskranz-Outlet in Salem?“ bringt Thomas Martins seinen Bruder auf die Palme.

Der Mönch erscheint als „Hawaii-Mönch – er habe eben eine Meerjungfrau gebügelt, erklärt er zu seinem Aufzug. | Bild: Claudia Ladwig

Der versucht stetig, das intellektuelle Niveau zu heben, doch am Schluss hat sein Bruder den Trumpf im Ärmel: „Du bist darauf eifersüchtig, dass ich so ‚nen tollen Bruder habe. Das hast du nämlich nicht.“