Damit die Nachbarschaftshilfe Wahlwies richtig durchstarten kann, hat der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, Zuschüsse für die kommenden drei Jahre zu gewähren. Bürgermeister Rainer Stolz ordnete den im März dieses Jahres gegründeten der Verein Allerhand- Nachbarschaftshilfe Wahlwies als „gute Initiative des bürgerschaftlichen Engagements“ ein und hob die positive Entwicklung hervor.

Der Verein hat laut der Sitzungsvorlage das Ziel, ein Unterstützungsangebot für hilfsbedürftige Menschen in häuslicher Betreuung und Alltagsbegleitung zu etablieren. Durch die Angebote des gemeinnützigen Vereins sollen hilfsbedürftige Menschen erreicht werden, die ansonsten durch das soziale Netz fallen und keine gesetzlich vorgesehenen Hilfen beanspruchen können. Es solle also keine Konkurrenz etwa zur Altenpflege sein.

4700 Euro Zuschüsse über drei Jahre

Für das laufende Jahr 2023 erhält die Nachbarschaftshilfe, über die der SÜDKURIER schon berichtet hat, 700 Euro, da es im zweiten Halbjahr losgehen soll. Für die Jahre 2024 und 2025 sind jeweils 2000 Euro geplant, also einen Gesamtbetrag in Höhe von 4700 Euro, listete Stolz auf. In der Vorlage sind zudem die Hintergründe für die Verwendung der Mittel erläutert. Dort heißt es, die Leistungen können „nach entsprechender Anerkennung durch das Landratsamt mittels einer Aufwandsentschädigung vergütet werden“.

Und weiter: „Der unterstützte Personenkreis ist oftmals in Pflegestufe 1 eingestuft, die zwar keinen professionellen Pflegedienst im häuslichen Umfeld ermöglicht, aber den Einsatz des Pflegegeldes für das niederschwellige Betreuungsangebot des Vereins auf überwiegend ehrenamtlicher Basis zulässt. Die Refinanzierung soll mittelfristig über diesen Weg gesichert werden.“

Der neue Verein habe zum Beispiel für die allgemeinen Verwaltungskosten für Büro und Leistungsabrechnung noch keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Die Stadt Stockach wolle aber den Aufbau dieses bürgerschaftlichen Engagements unterstützen. Ein kommunaler Zuschuss werde in gleicher Höhe durch einen Zuschuss der

Pflegeversicherung ergänzt.

Erweiterung des Gebiets ist schon anvisiert

Stolz umriss die weiteren Pläne des Vereins: Espasingen solle mitversorgt werden und eine Ausweitung nach Bodman-Ludwigshafen sei bereits angedacht, sofern Bedarf bestehe.

Der Stadtverwaltung sei es wichtig, für die kommenden Jahre für Klarheit zu sorgen, indem der Verein unterstützt werde. Im Anschluss müsse dann das künftige Stadtoberhaupt mit dem zukünftigen Rat entscheiden, wie es weitergehe. Damit meinte Stolz zwei Wahlen: Die Bürgermeisterwahl im Oktober, da er in den Ruhestand geht, und die Kommunalwahl im Mai 2024, mit der sich die Zusammensetzung des Gemeinderats und der Ausschüsse verändern wird.

Nach wenigen Wortmeldungen und Nachfragen beschloss das Gremium die Gewährung der Zuschüsse über drei Jahre einstimmig.