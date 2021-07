Das Stockacher Sommerferienprogramm bietet trotz Corona viele neue Veranstaltungen der Stadtbücherei und der Stadtjugendpflege. So ist ein interaktives Escape-Room-Spiel im Programm, bei dem Kinder zwischen acht und elf Jahren Rätsel lösen und Codes knacken müssen.

Kinder dürfen Programmieren üben

Dem magischen Friseur dürfen Kinder ein Buch vorlesen, während er ihnen die Haare schneidet. Und beim Parcours „Kultur trifft digital“ können Jugendliche ab zwölf Jahren auf Tablets Musik machen oder eine virtuelle Grußkarte programmieren.

Zudem gibt es ein Förderprojekt rund um die Themen Gaming und Programmieren. Frank Dei von der Stadtjugendpflege sagt: „Wie im vergangenen Jahr finden viele Angebote im Freien statt.“

Kanutour nach Gailingen

So bietet er für Kinder zwischen neun und 13 Jahren bei der Outdoor-Erlebnis-Woche vom 23. bis 27. August ein abwechslungsreiches Programm mit einer Kanutour von Stein am Rhein nach Gailingen als Höhepunkt an. Für etwas jüngere Kinder ist die Kinder-Aktiv-Woche geplant.

Bei einem Videoprojekt dürfen Teilnehmer zwischen zehn und 15 Jahren außerdem ein eigenes Video drehen. Zudem können Kinder ab elf Jahren mithilfe eines programmierbaren Legosteins Roboter und Autos bauen.

Und auch an Erwachsene ist gedacht: Eine Bootstour und ein Besuch der Straßenfarm Hegau-Bodensee stehen an und das wegen Corona geschlossene Narrenstüble öffnet am 12. und 26. August extra für eine Weinprobe.

Anmeldung ab 5. Juli möglich

Die Programmübersicht ist wie im vergangenen Jahr nur online verfügbar. Anmeldungen sind ab Montag, 5. Juli, über die Internetseite der Stadt Stockach möglich. Familien mit Sozialpass erhalten 50 Prozent Rabatt.

Bei eintägigen Veranstaltungen müssen Teilnehmer keinen negativen Coronatest mitbringen. Lediglich bei mehrtägigen Angeboten ist ein Nachweis nötig. Und selbst wenn die Inzidenz wieder steigen sollte, können laut Frank Dei die meisten Angebote wegen der begrenzten Teilnehmerzahl dennoch stattfinden.