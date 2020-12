von Doris Eichkorn

So klein der Stockacher Ortsteil Mahlspüren im Hegau auch ist, so rührig ist er: Annalena Knapp, ist mit ihren 24 Jahren eine der tragenden Säulen der Mahlspürer Rührigkeit. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie hat ihre Leidenschaft für süßes Gebäck zum Beruf gemacht. In Zeiten vor Corona arbeitete sie Vollzeit als Chef-Pâtissière auf der Blumeninsel Mainau. In ihrer Freizeit hat sie sich schon längst aktiv im Dorf eingebracht. Als Feuerwehrfrau in den Reihen der aktiven Mannschaft im Dorf und auch als Jugendleiterin der Jugendfeuerwehr im Dorf gibt sie ihren Ideenreichtum und ihre Kreativität weiter. Sie hilft in ihrer Freizeit gemeinsam mit Markus Wenger den Kindern die Aufgaben der Feuerwehr auf spielerische Art und Weise kennenzulernen.

Das Weihnachtsplätzchenprojekt

Die Mahlspürer untereinander sind eng verzahnt, sich gegenseitig zu helfen, ist hier an der Tagesordnung. So helfen die Jugendlichen bei den diversen Festen und räumen Tische ab oder übernehmen sonstige Arbeiten und bekommen dafür einen Obolus in ihre Jugendkasse. Da aber in diesem Jahr keine Feste stattfanden, wurde kurzerhand auf Initiative von Annalena Knapp ein Weihnachtsplätzchenprojekt gestartet. Jedes Kind lieferte das Rezept seines Lieblingsplätzchen bei ihr ab, Annalena Knapp produzierte die Plätzchen dann in ihrer Manufaktur. Dort stellt auch Hochzeits- und Motivtorten aller Art gewerblich her.

Stockach Der längste Lehrgang der Feuerwehr geht zu Ende Das könnte Sie auch interessieren

Liebevoll verpackt in kleine Kartonagen, können die Plätzchen nun im Mahlspürer Milchhäusle der Familie Elmar Bischoff für zwölf Euro erworben werden. In dem Kaufpreis für die „Mahlspürlis“ ist eine Spende von drei Euro für die Mahlspürer Jugendfeuerwehr enthalten. Zu finden sind die Plätzchen, aus denen auch ein Feuerwehrplätzchen mit roter Drehleiter und einem Blaulicht hervorsticht, im Regal neben dem Milchautomaten.

Das ist sie, die mit viel Liebe zum Detail verpackte Geschenkbox mit den Lieblingskeksen der Mahlspürer Jugendfeuerwehrmitglieder, welche alle selbst auf dem Etikett unterschrieben haben und sich über eine rege Nachfrage zu Gunsten ihrer Jugendkasse freuen. | Bild: Eichkorn, Doris

Auch Familie Bischoff ist begeistert. Ihre Idee, die Milch selbst zu zapfen, kommt gut an. Auch der Regiomat, in dem sich Eier und Butter, Sahne, Käse ihrer Molkerei neben Wurst und Speck einer regionalen Metzgerei befinden, wird genutzt. „Die Menschen gehen großen Ansammlungen aus dem Weg und entscheiden sich für frische Qualität aus der Region und kurze Wege“, beschreibt Christian Bischoff den Erfolg. Er freut sich sehr, dass viele Leute aus dem Umland die Verkaufsautomaten, welche von den Landwirten so wie von seiner Familie bestückt werden, so gut annehmen würden. Damit brächten die Kunden ihre Wertschätzung für die Landwirtschaft zum Ausdruck, glaubt Christian Bischoff.

Was es im Milchhäusle gibt

Mahlspürens Einwohner arbeiten zusammen, so habe sich das Angebot im Milchhäusle Stück für Stück erweitert, erzählt auch seine Mutter Claudia Bischoff. „Wir hatten zuerst den Honig, dann erzählte mir Frau Creuzburg, dass sie Bienenwachskerzen selbst herstellen, und ich bot ihr an, auch diese vorbeizubringen. Die Leute finden es toll.“ Misteln, Walnüsse, die Tees – einfach schön, wenn alle etwas anbieten“, lautet das Resümee von Claudia Bischoff.