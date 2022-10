Stockach vor 1 Stunde

Gab es eine Explosion in der Kalifabrik? Alles nur eine Übung des THW in Mühlingen

An der kreisweite Übung „Blauer Oktober“ sind THW, DRK und Feuerwehr gemeinsam beteiligt. Unter realistischen Bedingungen üben sie den Einsatz in einem Katastrophenfall. Hier war es eine Explosion in Schwackenreute.