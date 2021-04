Stockach vor 1 Stunde

Fußgänger sollen wegen der Baustelle in der Ludwigshafener Straße einen Umweg in Kauf nehmen

Die Anschlussarbeiten an einer Gasleitung in der Ludwigshafener Straße dauern noch voraussichtlich bis Freitag, 30. April, an. Bis dahin sollen Fußgänger einen Umweg gehen, so die Stadtverwaltung.